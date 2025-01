21. Januar 2025 / IRW-Press / BioNxt Solutions Inc. ("BioNxt" oder das "Unternehmen") (CSE: BNXT)(OTC PINK: BNXTF)(FWB: BXT), ein Biowissenschaftsunternehmen, das sich auf fortschrittliche Arzneimittelverabreichung spezialisiert hat, gibt einen bedeutenden Meilenstein in seiner Forschung und Entwicklung bekannt. Das Unternehmen verlagert seine hochmodernen F&E-Aktivitäten in die Gen-Plus Contract Research and Development Organization (CRDO) in München, Deutschland. Der Start der Aktivitäten ist für den 1. März 2025 geplant. Dieser Schritt unterstreicht BioNxts Engagement für wissenschaftliche Innovationen und die Entwicklung von Lösungen für bislang ungedeckte medizinische Bedürfnisse.

Das neue Labor bietet BioNxt Zugang zu modernsten Technologien, einer erweiterten Forschungsumgebung von 1.000 Quadratmetern sowie strategische Möglichkeiten für wissenschaftliche Zusammenarbeit im Biotechnologie-Hub Europas. Die Verlagerung soll die laufenden Projekte des Unternehmens beschleunigen, insbesondere in den Bereichen Arzneimittelverabreichung, Therapeutika für neurodegenerative Erkrankungen und zukunftsweisende biomedizinische Technologien.

BioNxt übersiedelt zu Gen-Plus: Strategische Bedeutung für F&E-Fortschritt

Durch die Nutzung der fortschrittlichen und innovativen Infrastruktur des Labors von Gen-Plus plant BioNxt, die 1.000 Quadratmeter hochmoderner Räumlichkeiten für hochpotente Wirkstoffe und GMP-konforme Prozesse zu nutzen. Die spezialisierte Laborausstattung, einschließlich Technologien für feste und halbfeste Darreichungsformen sowie für Arzneimitteldruckverfahren, wird BioNxt befähigen, folgende Ziele zu erreichen:

- F&E-Fähigkeiten ausbauen: Mit Zugang zu modernsten Geräten und Analysetools kann BioNxt innovative Lösungen entwickeln und Forschungsergebnisse optimieren.

- Zusammenarbeit fördern: Der Standort München ermöglicht die Nähe zu führenden Forschungseinrichtungen, Biotech-Unternehmen und akademischen Experten und ebnet den Weg für wirkungsvolle Partnerschaften.

- Innovationen beschleunigen: Die fortschrittlichen Ressourcen im Gen-Plus-Labor erlauben es BioNxt, Arbeitsabläufe zu optimieren und die Markteinführungszeit bahnbrechender Therapien zu verkürzen.

"Der Umzug von BioNxt zu Gen-Plus markiert einen entscheidenden Moment für unser Unternehmen", sagte Hugh Rogers, CEO von BioNxt Solutions Inc. "Dieser Schritt ist sowohl strategisch als auch zeitlich passend. Er eröffnet neue Möglichkeiten zur Stärkung unserer Innovationskraft und unterstützt unsere Mission, transformative Therapien für Patienten weltweit bereitzustellen. Wir sind begeistert von den Chancen, die dieses neue Kapitel für unsere aktuellen und zukünftigen Projekte bietet."

BioNxts innovative Projekte, einschließlich der Entwicklung fortschrittlicher Arzneimittelverabreichung wie sublingualer Dünnfilme, transdermaler Pflaster und anderer zielgerichteter therapeutischer Plattformen, profitieren erheblich von den erweiterten Möglichkeiten des Gen-Plus-Labors. Diese hochmoderne Einrichtung ist darauf ausgelegt, die präklinischen Forschungszeiten zu verkürzen, die Formulierungsgenauigkeit zu verbessern und die Entwicklung von Therapien der nächsten Generation zu optimieren.

Über Gen-Plus GmbH & Co. KG

Die Gen-Plus GmbH & Co. KG mit Sitz in München, Deutschland, ist eine führende Contract Research and Development Organization (CRDO) mit über 25 Jahren Erfahrung in der pharmazeutischen Formulierung und Entwicklung. Das Unternehmen betreibt ein 1.000 Quadratmeter großes, hochmodernes Labor, das für die Handhabung hochpotenter Wirkstoffe und GMP-konforme Produktion, einschließlich Betäubungsmittel, lizenziert ist.

Gen-Plus ist auf die Entwicklung von festen und halbfesten Darreichungsformen, transdermalen Pflastern und oralen Dünnfilmen spezialisiert und bietet umfassende Dienstleistungen von Machbarkeitsstudien bis hin zur Produktion für klinische Studien. Das Unternehmen nutzt modernste Technologien wie Hot-Melt-Extrusion, Arzneimitteldruck und Amorphisierung von APIs, um umfassende pharmazeutische Lösungen zu liefern.

Mit einem klaren Fokus auf Innovation arbeitet Gen-Plus mit führenden europäischen Forschungseinrichtungen und Biotech-Unternehmen zusammen, um Fortschritte in der pharmazeutischen Entwicklung voranzutreiben. Die Expertise und die hochmoderne Infrastruktur des Unternehmens machen es zu einem vertrauenswürdigen Partner bei der Beschleunigung der Arzneimittelentwicklung und -vermarktung.

Über BioNxt Solutions Inc.

BioNxt Solutions Inc. ist ein innovatives Biowissenschaftsunternehmen, das sich auf Arzneimittelverabreichung der nächsten Generation, diagnostische Screening-Systeme und die Entwicklung aktiver pharmazeutischer Wirkstoffe spezialisiert hat. Die proprietären Plattformen - Sublingual (Schmelzfilm), Transdermal (Hautpflaster) und Oral (magensaftresistente Tabletten) - zielen auf wichtige therapeutische Bereiche ab, zu denen Autoimmunerkrankungen, neurologische Erkrankungen und Langlebigkeit zählen.

Mit seinen Forschungs- und Entwicklungsaktivitäten in Nordamerika und Europa erzielt BioNxt entsprechende Fortschritte bei den behördlichen Zulassungsverfahren und Vermarktungsinitiativen, wobei der Fokus in erster Linie auf den europäischen Märkten liegt. BioNxt hat sich zum Ziel gesetzt, die Gesundheitsversorgung durch die Bereitstellung von präzisen, patientenzentrierten Lösungen zu verbessern, mit denen man weltweit größere Behandlungserfolge erzielen will.

BioNxt notiert an der Canadian Securities Exchange (BNXT), im OTC-Markt (BNXTF) und in Deutschland (WKN: A3D1K3). Nähere Informationen zu BioNxt erhalten Sie unter http://www.bionxt.com.

Kontakt für Investoren & Medien

Hugh Rogers, Mitbegründer, CEO und Direktor

E-Mail: investor.relations@bionxt.com

Tel.: +1 778.598.2698

Web: www.bionxt.com

LinkedIn: https://www.linkedin.com/company/bionxt-solutions

Instagram: https://www.instagram.com/bionxt

Vorsorglicher Hinweis bezüglich "zukunftsgerichteter" Informationen

Diese Pressemitteilung enthält "zukunftsgerichtete Informationen" im Sinne der geltenden Wertpapiergesetze. Zukunftsgerichtete Informationen basieren auf den Erwartungen, Schätzungen, Projektionen und Annahmen des Managements zum Zeitpunkt dieser Pressemitteilung. Sie unterliegen erheblichen Risiken, Ungewissheiten und anderen Faktoren, die dazu führen könnten, dass die tatsächlichen Ergebnisse oder Ereignisse erheblich von den ausgedrückten oder angedeuteten abweichen. Zu diesen Risiken und Ungewissheiten gehören unter anderem die allgemeine Wirtschaftslage, die Marktbedingungen, regulatorische Risiken, technologische Fortschritte und andere Faktoren, die in den öffentlichen Bekanntmachungen des Unternehmens beschrieben sind.

Die Leser werden darauf hingewiesen, dass sie sich nicht auf zukunftsgerichtete Informationen verlassen sollten, da die tatsächlichen Ergebnisse aufgrund verschiedener Faktoren, die außerhalb der Kontrolle des Unternehmens liegen, erheblich von den ausgedrückten oder implizierten Ergebnissen abweichen können. Das Unternehmen ist nicht verpflichtet, zukunftsgerichtete Informationen zu aktualisieren oder zu überarbeiten, es sei denn, dies ist gesetzlich vorgeschrieben.

QUELLE: BioNxt Solutions Inc.

Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung für den Inhalt, die Richtigkeit, die Angemessenheit oder die Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedarplus.ca, www.sec.gov, www.asx.com.au/ oder auf der Firmenwebsite!

Die englische Originalmeldung finden Sie unter folgendem Link:https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=78188Die übersetzte Meldung finden Sie unter folgendem Link:https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=78188&tr=1



NEWSLETTER REGISTRIERUNG:

Aktuelle Pressemeldungen dieses Unternehmens direkt in Ihr Postfach:http://www.irw-press.com/alert_subscription.php?lang=de&isin=CA0909741062Mitteilung übermittelt durch IRW-Press.com. Für den Inhalt ist der Aussender verantwortlich.Kostenloser Abdruck mit Quellenangabe erlaubt.https://www.wallstreet-online.de/nachricht/18922263-bionxt-forciert-f-e-aktivitaeten-umzug-labor-gen-plus-muenchen-erweitert-forschungskapazitaeten-arzneimittelverabreichung