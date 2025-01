NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat die Einstufung für Puma SE mit einem Kursziel von vorerst 62 Euro auf "Buy" belassen. Das vorab veröffentlichte operative Ergebnis des vierten Quartals habe die Erwartungen leicht verfehlt, schrieb Analyst Richard Edwards am Donnerstagmorgen. Das Margenziel für 2027 überrasche indes nicht./ag/misVeröffentlichung der Original-Studie: 23.01.2025 / 06:18 / GMTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegebenHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.ISIN: DE0006969603