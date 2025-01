Experte gibt Bitcoin-Ziel für Februar 2025 ab

Aktuell befindet sich Bitcoin erneut in einer "langweiligen" Seitwärtsbewegung, ein klarer Trend ist weder nach oben noch nach unten erkennbar. Während die bearischen Stimmen immer lauter werden, sind sich die meisten Experten einig, dass der Bullrun noch nicht vorbei ist.

So könnte Bitcoin laut Markus Thielen von 10x Research bis Februar die Marke von 122.000 US-Dollar erreichen - ein durchaus ambitioniertes, aber sehr realistisches Ziel. Der Analyst sieht den alktuellen Kursbewegungen einen klaren Hinweis auf weiteres Potenzial. Seit der Genehmigung von Bitcoin-ETFs in den USA verzeichnet die Kryptowährung konstante Anstiege von 16.000 bis 18.000 US-Dollar. Zuletzt hatte Bitcoin bei 98.937 US-Dollar Unterstützung gefunden und kletterte wieder über 107.000 US-Dollar. Aktuell liegt der Kurs bei 101.727 US-Dollar.

10x Research: Bitcoin may hit $122K next month before 'another consolidation'



Bitcoin could climb 15% from its current price within days but may then enter a phase of consolidation, says @10x_Research head of research Markus Thielen.



Bitcoin "successfully retested its wedge… pic.twitter.com/l9NqRznxxp - MetaEra (@MetaEraHK) January 22, 2025

ETF und Finanzunternehmen treiben an

In nur einer Woche flossen 802 Millionen US-Dollar in Bitcoin-ETFs, darunter ist BlackRocks IBIT wiedereinmal der stärkste Part. Diese starken Zuflüsse zeigen, dass institutionelle Investoren zunehmend auf Bitcoin setzen. Die Korrelation von Bitcoin zu traditionellen Märkten nimmt ab, was das Asset für Anleger noch attraktiver macht. Laut CME-Optionenmarkt ist die Marktstimmung für Bitcoin auf dem höchsten Stand seit der Wahl von Donald Trump.

Thielen empfiehlt Anlegern, den Bereich um 98.000 US-Dollar als Stop-Loss-Marke zu nutzen. Der Analyst sieht ein niedriges Risiko mit hohem Gewinnpotenzial bei den aktuellen Preisen. Auch andere Experten wie Keith Alan von Material Indicators unterstützen diese Einschätzung. Er verweist auf ein "Cup-and-Handle"-Chartmuster, das weitere Kursgewinne andeutet.

Sobald Bitcoin die Marke von 122.000 US-Dollar erreicht, erwarten Experten eine Konsolidierungsphase. Historisch gesehen folgen auf starke Anstiege oft Stabilisierungsmuster. Solche Phasen bieten Anlegern die Chance, zu günstigeren Preisen nachzukaufen. Thielen schätzt, dass der Kurs danach in Richtung 130.000 US-Dollar steigen könnte.

Is Bitcoin Breaking Out? Yes, but Smart Traders Should do this…!



1-15) Bitcoin closely aligns with our 'January Game Plan' price forecast, which anticipated an initial rally through January 10, followed by an inflation-driven dip and a strong rebound driven by… pic.twitter.com/uZENQUsdnf - 10x Research (@10x_Research) January 18, 2025

Interessant ist auch das Verhalten von langfristigen Haltern, die als "Smart Money" gelten. Seit September wurden über 1 Million Bitcoin verkauft, doch das Tempo hat sich verlangsamt. Mit einem Support bei 100.000 US-Dollar bleibt der Kurs stabil und deutet auf weiteres Aufwärtspotenzial hin.

Der Fear & Greed Index zeigt aktuell 84 und signalisiert damit extreme Gier. In Kombination mit den starken institutionellen Zuflüssen könnte dies den Weg zu neuen Höchstständen ebnen. Dennoch nutzen viele Investoren aktuell die Möglichkeit, um mit kleinen Kryptowährungen, welche eine niedrige Marktkapitalisierung aufweisen, hohe Margen zu erzielen. Erst in den letzten 24 Stunden hat beispielsweise Wall Street Pepe ($WEPE) über 2 Millionen US-Dollar an Funding aufstocken können, und ist damit schon bald an der 60 Millionen US-Dollar Marke angelangt.

Wall Street Pepe: Letzte Chance vor dem Ausverkauf

Wall Street Pepe ($WEPE) steht kurz vor dem Abschluss seines Presales - und die Nachfrage explodiert. Bereits 36 Milliarden Coins sind im Staking gesperrt, was nicht nur die Begeisterung der Anleger zeigt, sondern auch für einen starken Start nach der Börsennotierung spricht. Diese Coins können in den ersten sieben Tagen nach dem Launch nicht gehandelt werden, was den Kurs in eine ideale Steigerungsphase bringen könnte. Wer sich die Tokenomics genauer ansieht, wird feststellen, dass der Ausverkauf unmittelbar bevorstehen könnte.

Der Presale läuft offiziell noch wenige Tage, doch die Nachfrage steigt weiterhin rasant. In den letzten 24 Stunden wurden erneut über 2 Millionen US-Dollar eingesammelt. Mit einem Gesamtbetrag von über 57 Millionen US-Dollar zählt Wall Street Pepe bereits jetzt zu den erfolgreichsten ICOs des Jahres. Wer den nächsten großen Meme-Coin-Trend nicht verpassen will, sollte jetzt zuschlagen, bevor die Chance vorbei ist.

Nach der Listung an den dezentralen Börsen könnte der Preis durch den starken Community-Hype und die langfristig gesperrten Token in die Höhe schießen. Experten sehen in $WEPE Potenzial für einen 10x- bis 50x-Anstieg. Für alle, die auf den nächsten Krypto-Hit warten, ist Wall Street Pepe auf jeden Fall einen Blick wert.

Hier die letzten Wall Street Pepe Token im Presale sichern.

