Vaduz (ots) -Die Konferenz der Finanzdirektorinnen und Finanzdirektoren der Ostschweiz (kurz: FDK Ost) fand am Mittwoch, 22. Januar 2025, auf Einladung von Regierungschef und Finanzminister Daniel Risch in Vaduz statt. Die Liechtensteinischen Regierungsmitglieder sind seit vielen Jahren in verschiedene kantonale Konferenzen eingebunden. Vor zwei Jahren wurde Daniel Risch auf Vorschlag des Vorsitzenden der FDK Ost, dem St. Galler Regierungsrat Marc Mächler, eingeladen, auch in diesem Gremium Einsitz zu nehmen."Für uns ist dieser Austausch mit den Ostschweizer Kantonen sehr wertvoll. Auch wenn bei uns die Landesebene zuweilen eine andere Rolle spielt, sind die kantonalen Finanzdirektoren beispielsweise bezüglich der Budgetierung und Finanzplanung, der Umsetzung der OECD-Mindeststeuer oder verschiedenen Investitionsvorhaben ausgezeichnete Sparringpartner" so der Regierungschef nach der gestrigen Sitzung im Regierungsgebäude. Nicht zuletzt spiele für Liechtenstein auch der regionale grenzüberschreitende Austausch eine sehr wichtige Rolle, so Risch.In der regionalen Finanzdirektorenkonferenz der Ostschweiz nehmen die Finanzdirektoren der Kantone Appenzell Ausserhoden, Appenzell Innerhoden, Glarus, Graubünden, Schaffhausen, St. Gallen, Zürich und des Fürstentums Liechtenstein teil.