Dreiteilige Sky Original Doku-Serie mit neuen Erklärungsansätzen und Fragen zum Absturz von Germanwings Flug 9525 vor zehn Jahren- Neben Angehörigen der Absturzopfer kommen u.a. die Luftfahrtexperten Simon Hradecky und Tim van Beveren, Journalist Andreas Spaeth und Opferanwalt Elmar Giemulla zu Wort- Showrunner: Nils Bökamp; Regie und Buch: Nils Bökamp, Thomas Rogers- Eine Produktion von The Thursday Company im Auftrag von Sky Deutschland, in Zusammenarbeit mit Sky Studios- "Germanwings - Was geschah an Bord von Flug 9525?" ab 14. März exklusiv bei Sky sowie auf dem Streamingdienst WOWUnterföhring, 23. Januar 2025 - Am 24. März 2015 stürzt in den französischen Alpen der Germanwings-Flug 9525 ab. Alle 150 Passagiere und Crew-Mitglieder kommen ums Leben. Bereits nach 48 Stunden steht für die französische Staatsanwaltschaft fest, dass der Co-Pilot Andreas Lubitz die Maschine gezielt abstürzen ließ. Die Sky Original Doku-Serie "Germanwings - Was geschah an Bord von Flug 9525?" (https://www.sky.de/serien/germanwings-was-geschah-an-bord-von-flug-9525) blickt nun noch einmal akribisch auf das Ereignis und macht deutlich, dass zehn Jahre nach dem Absturz weiter viele Fragen offen sind - so haben Hinterbliebene und Flugunfallexperten Unstimmigkeiten identifiziert, die sie am Narrativ der französischen Behörden zweifeln lassen. In drei Episoden kommen neben Angehörigen der Opfer und deren Anwalt Elmar Giemulla auch Journalisten und weitere Experten zu Wort. Flugsicherheitsexperte Simon Hradecky wird außerdem bei einer detaillierten Rekonstruktion der letzten Minuten des Flugs begleitet. Er präsentiert eine technische Erklärung, wie der Absturz hätte passieren können. Die Sky Original Doku-Serie "Germanwings - Was geschah an Bord von Flug 9525?", eine Produktion von The Thursday Company, ist ab dem 14. März exklusiv bei Sky und auf dem Streamingdienst WOW zu sehen.Über "Germanwings - Was geschah an Bord von Flug 9525?":Als am Morgen des 24. März 2015 eine Maschine der Germanwings auf dem Weg von Barcelona nach Düsseldorf in den französischen Alpen abstürzt, ist dies für die Angehörigen der Opfer der Beginn einer Tragödie - etwa für Frank Noack, der bei dem Unglück seine Tochter verliert; für Emine Celik, deren Schwester an Bord ist; oder für Klaus Radner, dessen Tochter, Schwiegersohn und Enkelkind beim Absturz ums Leben kommen. Den Ersthelfern vor Ort bietet sich in den zerklüfteten Berghängen ein Bild des Schreckens. Die Nachricht des Absturzes und vage Mutmaßungen zu dessen Ursache verbreiten sich medial wie ein Lauffeuer. Offizielle der Airline, die Luftfahrtbehörden, Staatsanwälte und Politiker geben schnell erste Stellungnahmen ab. Und sehr rasch stellt sich allen die Frage, was genau in den letzten Minuten an Bord von Germanwings 9525 geschehen ist.Nur 48 Stunden nach dem Absturz verkündet der zuständige französische Staatsanwalt im Rahmen einer Pressekonferenz, dass der Co-Pilot Andreas Lubitz den Piloten gegen dessen Willen aus dem Cockpit aussperrte und die Maschine gezielt abstürzen ließ. Der Abschlussbericht der französischen Fluguntersuchungsbehörde BEA bestätigt das offizielle Narrativ der französischen Staatsanwaltschaft, offenbart aber zahlreiche Diskrepanzen zu deren Darstellung der Ereignisse. Unklarheiten, die - wie sich im Rahmen der Recherche für diese Doku-Serie zeigte - auch zehn Jahre nach dem Absturz noch immer viele Fragen aufwerfen, ob von Seiten renommierter Flugsicherheitsexperten, von Journalisten, vor allem aber auch von Angehörigen.Warum wurde Hinweisen auf technische Mängel an der Unglücksmaschine scheinbar nicht nachgegangen? Warum taucht der oft zitierte Satz "Andreas, mach die verdammte Tür auf" nicht in den Transkripten des Voice Recorders auf? Warum wurden offenbar sämtliche Daten von den Mobiltelefonen und Laptops der Absturzopfer, die an die Angehörigen zurückgegeben wurden, gelöscht? Und warum bestätigt die deutsche Staatsanwaltschaft offiziell, dass sie niemals die Originaldaten des Voice Recorders und Datenschreibers der Absturzmaschine sichten konnten? Fragen wie diese veranlassen den renommierten Flugsicherheitsexperten Simon Hradecky, sich noch einmal ganz neu mit dem Absturz auseinanderzusetzen und die letzten Minuten des Fluges detailliert zu rekonstruieren. Die technischen Hinweise, auf die er dabei stößt, werfen die Frage auf, was an Bord wirklich passiert sein könnte. Nur eine neue, auf den offiziellen Daten des Voice Recorders und Datenschreibers basierende Untersuchung, könnte seine Theorie widerlegen oder bestätigen. Diese Daten werden aber bis heute von der französischen Flugsicherheitsbehörde zurückgehalten - obwohl die Angehörigen der Opfer schon lange den Wunsch nach einer Wiederaufnahme der Unfallermittlungen äußern.Neben Frank Noack, Emine Celik, Klaus Radner und Simon Hradecky kommen in der Sky Original Doku-Serie "Germanwings - Was geschah an Bord von Flug 9525?" u.a. auch Opfer-Anwalt Elmar Giemulla, die Luftfahrtjournalisten Andreas Spaeth und Nicola Clark, der A320-Pilot Vincent Ruiz sowie Psychiater Prof. Dr. Thomas Bronisch zu Wort.Felix Kempter, Executive Producer Sky Deutschland: "Der Absturz der Germanwings Maschine im März 2015 gehört zu den verheerendsten Katastrophen der deutschen Luftfahrtgeschichte. Die dreiteilige Serie 'Germanwings - Was geschah an Bord von Flug 9525?' ist eine weitere Sky Original Doku über ein Ereignis, das sich ins kollektive Gedächtnis gebrannt hat. Dabei heben wir uns deutlich von der bisherigen Berichterstattung ab. Noch nie hat sich eine Dokumentation kritisch mit dem allgemeingültigen Narrativ zur Absturzursache auseinandergesetzt und sich dezidiert den vielen offenen Fragen zum Unfallhergang gestellt. Auch die Angehörigen der Opfer bekommen dabei mit ihrem Wunsch nach lückenloser Aufklärung eine gewichtige Stimme."Thomas Rogers, Regisseur: "Viele von uns werden nie vergessen, wo wir waren, als wir am 23. März 2015 zum ersten Mal vom Absturz des Germanwings-Flugs 9525 erfuhren. Als Nils Bökamp und ich begannen, für eine Dokumentation über Germanwings zu recherchieren, wollten wir eine Vielzahl von Perspektiven auf das Ereignis aufzeigen - darunter die Journalisten und Ermittler, die an dem Absturz arbeiteten, die Familien der Opfer, Psychiater und Einwohner von Le Vernet, wo das Flugzeug abstürzte. Im Laufe unserer Recherchen stellten wir fest, dass einige Angehörige überraschende Vorwürfe gegen die Ergebnisse der Untersuchung hatten und dass es weitaus mehr berechtigte Fragen zum Absturz und zu Andreas Lubitz gab, als wir erwartet hatten."Facts:"Germanwings - Was geschah an Bord von Flug 9525?" - Sky Original Doku-Serie,3 Episoden à ca. 40 Minuten, D 2025; Showrunner: Nils Bökamp Regie und Buch: Nils Bökamp, Thomas Rogers; Produktion: The Thursday Company im Auftrag von Sky Deutschland; Produzent: Nils Bökamp; Executive Producer: Christian Asanger und Felix Kempter für Sky Deutschland und Vesna Cudic für Sky Studios, das den Vertrieb der 90-Minuten-Version über seine Partnerschaft mit NBCUniversal Global Distribution übernehmen wird.Ausstrahlung:"Germanwings - Was geschah an Bord von Flug 9525?" ist ab 14. 