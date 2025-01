Osnabrück/Berlin (ots) -Bezahlbare Mieten, stabile Renten, anständige Löhne und eine solide Infrastruktur - zahlreiche Themen des Wahlkampfes drehen sich um wichtige soziale Fragen. Aus Sicht von Terre des Hommes müssen jedoch die Rechte der Kinder und Jugendlichen eine viel wichtigere Rolle spielen."Als Kinderrechtsorganisation appellieren wir an die nächste Bundesregierung, die Integration, Entwicklung und Teilhabe aller Kinder und Jugendlichen in den Mittelpunkt zu stellen. Doch bis auf wenige Ausnahmen fehlt in den Wahlprogrammen der Parteien eine explizite Kinder- und Jugendperspektive. Mit anderen Worten: Es geht zu wenig um das Wohl der Kinder", erklärte Joshua Hofert, Vorstandssprecher von Terre des Hommes. "Wir starten deshalb die Kampagne 'Deine Stimme für Kinderrechte', die Kinder und ihre Rechte in den Fokus stellt. In den Wahlprogrammen der Parteien haben wir dazu deutliche Unterschiede festgestellt."Dies gilt insbesondere für benachteiligte und marginalisierte Kinder und Jugendliche. Geflüchtete Kinder haben ein Recht auf Schutz und Fürsorge. Kommen geflüchtete Kinder allein nach Deutschland, muss alles dafür getan werden, dass sie mit ihren Familien zusammenleben und sich integrieren können.Auch die Debatte um die Aussetzung oder Reform des Lieferkettengesetzes greift zu kurz. Unser Wohlstand darf nicht auf der Ausbeutung von Kindern beruhen, die in südasiatischen Textilfirmen oder in Bergwerken schuften müssen. Viele Unternehmen machen sich selbst dafür stark, Transparenz über ihre Zulieferer zu erhalten, um sicher zu sein, dass ihre Produkte nicht mit Hilfe arbeitender Kinder hergestellt werden."Wenn es uns um das Wohl der Kinder geht, können wir nicht nur auf Deutschland schauen. Die von verschiedenen Seiten geäußerten Forderungen nach einer drastischen Kürzung der Entwicklungszusammenarbeit hätten dramatische Auswirkungen", so Joshua Hofert. "Die zahlreichen Krisen und Hungersnöte zeigen vielmehr, dass Entwicklungszusammenarbeit und Humanitäre Hilfe eine enorme Bedeutung haben. Sie reduzieren Fluchtursachen, retten Kinder und ihre Familien vor dem Hungertod, schaffen neue Lebensperspektiven und stärken demokratische Systeme. Wir appellieren daher an alle Wählerinnen und Wähler, ihre Stimme für Kinderrechte zu geben."Eine Kurzanalyse von Wahlprogrammen mit Blick auf verschiedene Kinderrechtsaspekte finden Sie unter www.tdh.de/deine-stimme-fuer-kinderrechtePressekontakt:Verantwortlich: Terre des HommesFür Rückfragen und Interviews:Wolf-Christian Ramm, 0541 / 71 01-158 oder 0171-6729748, c.ramm@tdh.deOriginal-Content von: Terre des Hommes Deutschland e.V., übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/9646/5955135