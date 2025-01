Wien (ots) -Die APOTHEKENTOUR powered by TARA24 macht am 29. und 30. November 2025 erneut Halt in der MARX HALLE Wien. Das Event bringt Apothekenteams und Pharmaunternehmen zusammen, indem es auf eine Mischung aus Weiterbildung, Networking und Entertainment setzt. Apotheker, Apothekerinnen und PKAs können sich ihre kostenfreien Tickets ab sofort auf apothekentour.at sichern. Der Run hat begonnen: Rund 800 der bis zu 3.000 Plätze waren bereits in den ersten 24 Stunden vergeben.Der Countdown läuft! Ende November verwandelt sich die beeindruckende Marx Halle in Wien erneut in das Herzstück der österreichischen Apothekenwelt. Nach dem raketenartigen Erfolgskurs der vergangenen Events - zuletzt mit 38 Partnerunternehmen und mehr als 2.100 Gästen im November 2024 - verspricht auch die kommende Tour ein unvergleichliches Erlebnis zu werden. Mit vielen renommierten Marken aus der Pharmabranche und dem starken Tourpartner TARA24 bietet die APOTHEKENTOUR in Wien ein Branchenevent, das Fachwissen, Messeflair, Networking und Entertainment in moderner Atmosphäre vereint.Die Besucher:innen können sich auf mehr als 160 Vorträge zu praxisrelevanten Themen freuen, die den Alltag an der Tara erleichtern, Produktneuheiten näherbringen und das dazugehörige Fachwissen sowie Beratungstipps direkt mit an die Hand geben. Mit Hilfe von Silent-Lab-Kopfhörern können die Gäste den Kurzvorträgen in der gesamten Halle lauschen und im Anschluss an den Ständen mit den Referent:innen ins Gespräch kommen. Dort können häufig auch die präsentierten Produkte live getestet werden.Abgerundet wird das fachlich starke Angebot durch kostenlose Food & Drinks und allerlei kleine wie große Highlights, die zeigen: Hier stehen die österreichischen Apothekenteams im Mittelpunkt. Nach dem Besuch gibt es für jede:n Besucher:in eine prall gefüllte Goodie Bag mit nach Hause, in der Produkte und Informationen der Partnerunternehmen enthalten sind. Auch die Vorträge werden per Mediathek online zur Verfügung gestellt. So können Markenerlebnis und Lerneffekt optimal nachwirken."Die APOTHEKENTOUR ist mehr als nur eine wunderschöne Fachmesse mit Eventcharakter - sie ist eine Liebeserklärung an die Menschen, die täglich in den Apotheken stehen und Großartiges leisten," erklärt Tom Bellartz, Initiator der Tour und CEO der veranstaltenden ELPATO Medien GmbH mit Sitz in Wien. "Wir schaffen einen Raum, in dem Fachwissen, Austausch und Gemeinschaft im Mittelpunkt stehen. Es geht darum, in einem Safe Space die Arbeit der Apothekenteams zu feiern und ihre wichtige Rolle in der Gesundheitsversorgung zu unterstreichen."Die Veranstalter rechnen in diesem Jahr mit bis zu 3.000 Besucher:innen und bis zu 50 Partnerunternehmen. In Apotheken beschäftigte Apotheker:innen und PKAs haben die Möglichkeit, sich kostenfrei auf apothekentour.atanzumelden. Schnell sein lohnt sich, denn die Ticketanzahl ist begrenzt. Und in den ersten Stunden nach Freischaltung der Anmeldemaske registrierten sich bereits rund 800 Gäste.Die ELPATO Medien GmbH (https://www.elpatomedien.at/) produziert in Wien und Berlin mit rund 90 Mitarbeitenden Medien und andere Formate für die Healthcarebranche mit besonderem Schwerpunkt im Bereich Apotheke und Pharma. Der Fokus liegt dabei auf der digitalen Kommunikation und Live-Events.Pressekontakt:ELPATO Medien GmbHMinna LiebmannPostgasse 8BA-1010 Wieninfo@elpatomedien.atwww.apothekentour.atOriginal-Content von: APOTHEKENTOUR, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/162063/5955134