Mannheim, 23. Januar 2025 - Die weltweit im Schmierstoffbereich tätige FUCHS-Gruppe stärkt ihre Präsenz in Südamerika durch die Gründung eines Joint Ventures in Peru mit ihren langjährigen Partnern Arnaldo und Flavio Rubini, den Anteilseignern des etablierten FUCHS-Vertriebspartners REMSAC. Diese strategische Partnerschaft vertieft die Zusammenarbeit und eröffnet neue Geschäftsmöglichkeiten auf dem peruanischen Markt. Im Zuge dieser Vereinbarung wurde das Schmierstoffgeschäft von REMSAC einschließlich der Beschäftigten auf das neu gegründete Unternehmen FUCHS PERU S.A.C. übertragen. Das Unternehmen beschäftigt 12 Mitarbeitende, von denen die meisten im Vertrieb und in der Anwendungstechnik tätig sind. Die FUCHS-Gruppe hält 60% der Anteile an dem neuen Unternehmen, die Rubini-Brüder die verbleibenden 40%. "Durch das Joint Venture können wir unsere Markenbekanntheit steigern und unseren Kunden einen größeren Mehrwert bieten, indem wir Know-how und Ressourcen bündeln. Beides wird uns helfen, unsere Position in wichtigen Marktsegmenten wie Zement und Bergbau sowie in der Lebensmittel- und Getränkeindustrie zu stärken", sagt Moritz Kluger, der zum Geschäftsführer von FUCHS PERU ernannt wurde. Kluger ist seit zwei Jahren als Business Development Manager für FUCHS in Südamerika tätig. "Wir danken unseren Joint-Venture-Partnern Arnaldo und Flavio Rubini für ihr Vertrauen und freuen uns darauf, den Markt in Peru gemeinsam zu erschließen. Da Peru zu einem immer wichtigeren Schmierstoffmarkt in Südamerika wird, steht die Erweiterung unserer Präsenz im Einklang mit unserem Ziel, unsere Marktpräsenz in dieser Region zu vergrößern. Das Joint Venture wird es uns ermöglichen, die Kundenbeziehungen zu stärken und effektiver auf die Bedürfnisse des lokalen Markts einzugehen", erklärt Dr. Timo Reister, stellvertretender Vorstandsvorsitzender bei FUCHS und verantwortlich für die Region Nord- und Südamerika. Das Joint Venture wird im Januar 2025 seine Geschäftstätigkeit aufnehmen.

1931 als Familienunternehmen in Mannheim gegründet, ist FUCHS heute der weltweit größte unabhängige Anbieter von innovativen Schmierstofflösungen für nahezu alle Industrien und Anwendungsbereiche. Dabei verfolgen die 6.200 Mitarbeitenden in über 50 Ländern bis heute dasselbe Ziel: die Welt nachhaltig und effizient in Bewegung halten. Um diesem Anspruch gerecht zu werden, denkt FUCHS in Perfektion und nicht in Standards. Für die Entwicklung individueller Lösungen tritt das Unternehmen in einen intensiven Kundendialog - und ist erfahrener Berater, innovativer Problemlöser und zuverlässiger Teampartner zugleich. Das Hightech-Unternehmen erzielte 2023 einen Umsatz von 3,5 Milliarden Euro an 33 Produktionsstandorten und mit 55 operativen Gesellschaften.



