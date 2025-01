München (ots) -Die Fernseh-Serien unserer Zeit zeigen, dass häufig Freunde die neue Familie sind. Spätestens seit den "Comedian Harmonists" wird das Lob der Freunde besungen. Aufgrund wiederholter Umzüge für Ausbildung und Beruf gibt es deutlich weniger Kernfamilien, die nah beieinander wohnen. So werden Freunde und "Frollegen" oft zum neuen sozialen Anker - trotz einer zwischenzeitlichen Retro-Bewegung "zurück in den Schoß der Familie" während der Pandemie. Dieses Phänomen wird in den Studien "Jugend in Deutschland" von den Autoren Simon Schnetzer und Klaus Hurrelmann beschrieben. Wenn allerdings ein sozialer Anker im Leben fehlt, können vermehrt gesundheitliche Probleme, Vereinsamung oder Depression drohen. Wer sich enge Freundschaften wünscht, aber immer wieder an deren Aufbau und Erhalt scheitert, kann mittels Coaching oder auch Psychotherapie die eigene Persönlichkeit für stabile Bindungen zu stärken.Statista und IfD Allensbach haben in einer groß angelegten Studie herausgefunden, dass im Jahre 2023 genau 83,6% der Deutschen Freunde und enge Beziehungen zu anderen Menschen noch vor Familie und einer glücklichen Partnerschaft (75%) stehen. All diejenigen, die in ihrer Kindheit und Jugend allerdings kein stützendes Zuhause oder stabile Freundschaften in Schule, Hobbies oder Ausbildung erlebt haben, profitieren seltener von dieser Entwicklung. Die psychische Gesundheit wird vor allem durch Gruppenteilhabe stabilisiert. Um sich in einem sozialen System nachhaltig einzubringen und zu verankern, sind Vertrauen in andere und belastbare Bindungsfähigkeiten wichtig. Ein stabiler Selbstwert ist ebenfalls eine tragende Voraussetzung, um Freunde zu finden und zu halten.Ein Beispiel: Rita H. ist eine gefragte Museumsexpertin. Die Kuratorin hat für dieses berufliche Ansehen ihre Freundschaften aus dem Studium und auch sonst über Jahre hinweg vernachlässigt. Als sie feststellt, dass sie zu dem jährlichen Alumni-Wochenende nicht mehr eingeladen wurde, bringt sie diese Tatsache zur Einsicht, dass sie für ihren Beruf zu viel aufgegeben hat. Sie bucht ein Coaching bei einer privaten Verhaltenstherapeutin, um neue Gewohnheiten für die Priorisierung von Beziehungen mit einem Profi einzuüben und gleichzeitig an den Defiziten aus ihrer sehr leistungsbezogenen Kindheit zu arbeiten. *FreundschaftLaut SINUS und YouGov hat jede:r Deutsche drei bis vier enge Freunde und etwa elf gute Bekannte. Die meisten Freunde werden über gemeinsame Aktivitäten gefunden. Dies entsteht in der Schule oder in der Ausbildung, beim Studium, bei Freizeitaktivitäten oder in den Ferien. Inzwischen sind neben Dating-Plattformen auch Online-Freundschaftsplattformen bekannt. Gesunde Freundschaften zeichnen sich dadurch aus, dass von beiden Seiten ein in etwa gleiches Maß an Zeit investiert und Zuneigung gezeigt wird. Oft sind sich gute Freund:innen ähnlich, inzwischen sind laut einer Studie der Humboldt-Universität Berlin auch sehr entgegen gesetzte Charaktere ein willkommenes Gespann. Es gibt wenige Freundschaften, die fürs ganze Leben geschlossen werden. Oft gibt es aufgrund der zunehmenden Zahl von Wohnortwechseln eher Lebensabschnittsfreundschaften. Die heutigen Möglichkeiten von Online-Kontakten und günstiger Telefonie machen das Pflegen der Beziehungen einfacher. Nach wie vor ist die persönliche Begegnung das, was dauerhaft am meisten stärkt. Gemeinsame Unternehmungen oder Essen bieten einen stabilen Rahmen. Es geht darum, auch in den Gedanken des Freundes vorzukommen, damit die Freundschaft weiter gepflegt wird. "Blut ist dicker als Wasser": Familienbeziehungen sind in der Regel belastbarer als Freundschaften. Daher ist eine aktive Pflege von Freundschaften oder ein vorausschauender Umgang mit möglichen Konflikten sehr wichtig.Die Studie der Columbia University und der Michigan State University aus dem Jahre 2021, deren Ergebnisse auf 323.000 Befragten basieren, zeigt die hohe Bedeutung von Freundschaften für das geistige und körperliche Wohlbefinden. Die Bereitschaft, Freundschaften aufzubauen und zu pflegen ist jedoch je nach Umfeld und Kultur unterschiedlich. Frauen, Menschen mit höherem Bildungsniveau sowie aus Ländern mit geringer Ungleichheit sowie hohem Wohlstand messen Freundschaften eine höhere Bedeutung bei. Dies spiegelt sich in der bekannten Bedürfnispyramide nach Abraham Maslow wider.Psychotherapeutische BegleitungWer feststellt, dass es mit Aufbau und Erhalt von Freundschaften wiederholt nicht klappt, weil zum Beispiel die Kraft dafür fehlt oder dazu nötige Charaktereigenschaften zu schwach ausgeprägt sind, kann sich therapeutische Hilfe holen.Zumeist liegen die Ursachen im mangelnden Urvertrauen, das in den ersten fünf Lebensjahren gebildet wird.Auch der unerwartete Abbruch einer langjährigen freundschaftlichen Beziehung kann Betroffene in tiefe innere Nöte stürzen. Es kann ebenfalls sehr verletzend sein, wenn man in Freundschaften wiederholt stark ausgenutzt oder gar betrogen wird. Um künftig neuen Menschen auf freundschaftlicher Ebene wieder vertrauen zu können, kann es hilfreich sein, größere seelische Verletzungen mit einem Profi aufzuarbeiten.Mit einer darauf ausgerichteten Verhaltenstherapie lassen sich häufig die Konfliktfähigkeiten verbessern und des Selbstwertgefühl stärken. 