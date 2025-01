DJ SENTIMENT/US-Anleger werden bullish

DOW JONES--Mit Donald Trump als 47. US-Präsident werden die Privatanleger in den USA extrem optimistisch, was den Aktienmarkt angeht. Das Sentiment der US-Privatinvestoren ist auf das höchste Niveau dieses Jahres gesprungen. Für Robert Rethfeld von Wellenreiter-Invest besteht für die Märkte aus Sentimentsicht noch Luft nach oben. Wie aus dem wöchentlichen AAII Sentiment Survey unter privaten US-Anlegern hervorgeht, stieg der Anteil der Bullen auf 43,4 nach 25,4 Prozent deutlich. Der Anteil der pessimistischen US-Privatinvestoren fiel dagegen von 40,6 auf 29,4 Prozent. Das Lager der neutral Gestimmten fiel auf 27,1 nach 34 Prozent in der Vorwoche. Dagegen präsentiert sich die Stimmung unter den Privatanlegern in Deutschland stabil. Der Bullenanteil unter den Privatanlegern ging um einen Prozentpunkt auf 43 Prozent zurück, wie der wöchentlichen Sentiment-Umfrage der Deutschen Börse zu entnehmen ist. Das Bärenlager verharrte dagegen bei 38 Prozent. Der Anteil der Neutralen stieg um einen Prozentpunkt auf 19 Prozent.

Kontakt zum Autor: thomas.leppert@wsj.com

DJG/thl/err

(END) Dow Jones Newswires

January 23, 2025 04:23 ET (09:23 GMT)

Copyright (c) 2025 Dow Jones & Company, Inc.