FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat das Kursziel für ABN Amro vor den Zahlen zum Schlussquartal 2024 von 17,00 auf 17,50 Euro angehoben und die Einstufung auf "Hold" belassen. Da die Entscheidungen zu Kapitalausschüttungen an die Aktionäre bereits in das zweite Quartal 2025 verschoben worden seien, dürfte der Fokus vor allem auf den Nettozinserträgen liegen, schrieb Analyst Benjamin Goy in seinem am Donnerstag vorliegenden Ausblick./ck/agVeröffentlichung der Original-Studie: 23.01.2025 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CETErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 23.01.2025 / 08:15 / CETHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.ISIN: NL0011540547