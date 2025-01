DJ Fuchs gründet Joint Venture in Peru

DOW JONES--Der Schmierstoffhersteller Fuchs stärkt seine Präsenz in Südamerika durch die Gründung eines Gemeinschaftsunternehmens in Peru. Gegründet wird das Joint Venture mit den Anteilseignern des Fuchs-Vertriebspartners Remsac, Arnaldo und Flavio Rubini. Dazu wird das Schmierstoffgeschäft von Remsac auf das neu gegründete Unternehmen Fuchs Peru S.A.C. übertragen, an dem der MDAX-Konzern 60 Prozent hält und die Rubini-Brüder die verbleibenden 40 Prozent. Nach den Worten des stellvertretenden Fuchs-Vorstandsvorsitzenden Timo Reister wird Peru zu einem immer wichtigeren Schmierstoffmarkt in Südamerika.

January 23, 2025

