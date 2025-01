Die NORMA Group, ein weltweit führender Anbieter von Verbindungstechnik, hat einen Großauftrag im Bereich Industrieanwendungen gewonnen. Eine der größten Baumarktketten in den USA wird künftig jährlich über fünf Millionen Metallschellen der Marke BREEZE für den Vertrieb in Bau- und Heimwerkermärkten beziehen. Dieser Deal stärkt die Präsenz der NORMA Group im DIY-Segment (Do-it-yourself) und trägt zur strategischen Ausrichtung bei, das Industriegeschäft kontinuierlich auszubauen. Stärkung des DIY-Segments in den USA Mit diesem Auftrag baut die NORMA Group ihre Marktanteile in den USA weiter aus. ...

