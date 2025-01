Puchheim (ots) -ELATEC, ein weltweit führender Anbieter von Benutzerauthentifizierungs- und Identifikationslösungen, beginnt das Jahr 2025 mit der Eröffnung eines neuen Standorts in Dubai. Dies ist ein bedeutender Schritt für die globale Expansionsstrategie des Unternehmens. Der neue Standort wird unter dem Namen ELATEC Middle East Trading FZE agieren und wird als zentraler Knotenpunkt für die Betreuung des wachsenden Kundenstamms und der Partner des Unternehmens im gesamten Nahen Osten dienen. Unter der Leitung von Managing Director Carsten Hoersch sollen innovative, sichere und maßgeschneiderte Zugangskontrolllösungen in der Region vorangetrieben werden.Ein strategischer Meilenstein im Nahen OstenGerhard Burits, CEO der ELATEC Gruppe, betonte die strategische Bedeutung dieser Expansion: "Unsere neue Präsenz im Golf-Kooperationsrat (Gulf Cooperation Council, GCC) zeigt unser Bestreben, die Beziehungen zu den regionalen Partnern zu stärken und auf die marktspezifischen Bedürfnisse einzugehen. Dieser Schritt fügt sich nahtlos in unser Ziel ein, sichere, flexible und zukunftssichere Zugangslösungen anzubieten. Der Standort in Dubai stellt eine wichtige Ergänzung unseres globalen Netzwerks dar und wird das weitere Wachstum in dieser dynamischen Region vorantreiben."Der Nahe Osten ist eine Region, die sich durch rasante Entwicklung und Innovation auszeichnet. Die neue Niederlassung von ELATEC spiegelt das Engagement des Unternehmens für Identifikationstechnologien wider, die es Kunden ermöglichen, fortschrittliche Lösungen für ihre Märkte bereitzustellen.Lokale Lösungen und Zusammenarbeit fördernMit der Gründung von ELATEC Middle East Trading FZE will das Unternehmen eine engere Zusammenarbeit mit OEMs, Systemintegratoren, Distributoren und anderen lokalen Interessensgruppen fördern. Durch die Präsenz vor Ort kann ELATEC auf spezifische Marktanforderungen eingehen und einen verbesserten Kundensupport sowie schnellere Reaktionszeiten anbieten.Carsten Hoersch, Managing Director von ELATEC Middle East Trading FZE, erläuterte seine Vision für den neuen Standort: "Die Einrichtung eines lokalen Hubs in den Vereinigten Arabischen Emiraten ermöglicht es uns, Hand in Hand mit unseren Partnern und Kunden zu arbeiten und innovative Lösungen zu entwickeln, die einen echten Mehrwert für deren Unternehmen schaffen. Wir konzentrieren uns darauf, Vertrauen aufzubauen, erstklassigen Support zu bieten und Fortschritte bei der sicheren und nahtlosen Zugangstechnologie voranzutreiben, die auf die besonderen Anforderungen der Region zugeschnitten sind."Über ELATECELATEC ist ein weltweit führender Anbieter von Benutzerauthentifizierungs- und Identifikationslösungen. Das Unternehmen entwickelt gemeinsam mit seinen globalen Partnern innovative und zukunftssichere Zugangssysteme. Durch die Kombination von wegweisenden, universellen Lesegeräten, fortschrittlicher Authentifizierungssoftware und erstklassigem Service und Support liefert ELATEC sichere, flexible Lösungen, die das Zugangsmanagement revolutionieren - sowohl bei der Zutrittskontrolle und Zugangsverwaltung als auch in den Bereichen Maschinenauthentifizierung, Sicheres Drucken, Laden von Elektrofahrzeugen und vielen mehr. ELATECs umfassendes Portfolio an Multitechnologie-Lesegeräten unterstützt mehr als 60 Transpondertechnologien (einschließlich LF- und HF-RFID, NFC und BLE) und ist per Fernzugriff konfigurier- und aktualisierbar. Dadurch wird eine nahtlose Interoperabilität und Anpassungsfähigkeit an sich verändernde Marktanforderungen gewährleistet. ELATEC arbeitet mit OEMs, Integratoren und Organisationen zusammen, um maßgeschneiderte Zugangslösungen zu entwickeln, die die Sicherheit erhöhen, die Benutzerfreundlichkeit verbessern und die Verwaltung vereinfachen. Das im Jahr 1988 gegründete Unternehmen mit Hauptsitz in München ist heute an 19 Standorten weltweit vertreten. Weitere Informationen finden Sie unter www.elatec.comZur Verfügung gestelltes Bildmaterial (Copyright ELATEC GmbH): https://pixx.elatec.com/share/1737467969oJ4Vn0qvwbkLcfPressekontakt ELATEC GmbH:Anna Vanessa EvertzZeppelinstraße 182178 Puchheim DeutschlandTel.: +49895529961-135E-Mail: a.evertz@elatec.comOriginal-Content von: Elatec, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/158412/5955240