FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Siemens Energy mit einem Kursziel von 58 Euro auf "Buy" belassen. Die Aktien des Energietechnikunternehmens hätten in den vergangenen Wochen eine Achterbahnfahrt hinter sich, schrieb Analyst Gael de-Bray in seinem am Donnerstag vorliegenden Kommentar. Der positive Nachrichtenfluss mit Neuigkeiten zum Stargate-Projekt und zum nationalen Energienotstand in den USA gleiche aber den negativen, etwa zu den Rotorblattproblemen in Schweden und den Beschränkungen für Offshore-Windkraft in den USA, mehr als aus. Massive Investitionen in die Energieinfrastruktur unterstützten die Netz- und Gasturbinengeschäfte des Konzerns./ck/agVeröffentlichung der Original-Studie: 23.01.2025 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CETErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 23.01.2025 / 08:15 / CETHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.ISIN: DE000ENER6Y0