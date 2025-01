Baden-Baden (ots) -Die Ö3 Austria Top 40 sind seit vielen Jahrzehnten das zentrale Erfolgsbarometer der österreichischen Musikbranche. Nun erhalten sie ihre eigene Auszeichnung: Ab sofort ehrt der "Nummer 1 Award der Austria Top 40" alle österreichischen Artists, die an die Spitze der wöchentlich erstellten Verkaufscharts stürmen. Den allerersten Award konnte Melissa Naschenweng entgegennehmen. Die "Alpenbarbie" schnellt mit ihrer neuen Platte von 0 auf 1 - und zeigte sich sichtlich erfreut: "Was für eine mega Bestätigung, dass sich harte Arbeit und Leidenschaft auszahlt. Die Nummer 1 ist schon ein Wahnsinn, und besonders als erster Act in Österreich überhaupt diesen Award zu bekommen. Legendär!"Der "Nummer 1 Award der Austria Top 40" wurde von GfK Entertainment in Zusammenarbeit mit der IFPI Austria entwickelt. Er wird vergeben, sobald eine Single oder ein Album eines nationalen Acts erstmals die Spitze erreicht. Dabei spielt es keine Rolle, ob das Werk direkt auf Platz eins einsteigt oder von einer unteren Position aus nach oben klettert. Die Auszeichnung wird einmalig pro Single bzw. Album verliehen.Christoph Gruber, Charts Management Austria: "Die Einführung des Chart-Awards in Österreich ist ein wichtiger Schritt, um die heimische Musikszene zu stärken und sichtbar zu machen. Mit diesem Preis möchten wir künftig österreichische KünstlerInnen auszeichnen, um die harte Arbeit hinter ihren Erfolgen zu würdigen und die Vielfalt sowie Kreativität unserer Musiklandschaft in den Fokus zu rücken - gerade in einem zunehmend globalisierten und digitalen Musikmarkt."Franz Pleterski, Präsident IFPI Austria: "Ich freue mich, dass es den 'Nummer 1 Award' nun nach der Einführung in Deutschland und der Schweiz mit Jänner 2025 auch in Österreich gibt. Ein Preis, der die Besten unter den Besten auszeichnet und eine Anerkennung für das musikalische Schaffen darstellt. Die Spitze der Charts zu erreichen, ist für die meisten Musikschaffenden das ultimative Ziel. Dieser besondere Moment wird nun in Form einer physischen Trophäe für immer festgehalten."Dr. Mathias Giloth, Geschäftsführer GfK Entertainment: "Die Spitze der österreichischen Charts zu erobern, ist eine herausragende Leistung. Mit dem 'Nummer 1 Award der Austria Top 40' haben Musikerinnen und Musiker nun die Möglichkeit, diesen tollen Erfolg gemeinsam mit ihren Fans zu feiern. Herzlichen Glückwunsch an die erste Preisträgerin Melissa Naschenweng - auf dass viele weitere folgen werden!"Die Ö3 Austria Top 40 werden von GfK Entertainment im Auftrag der IFPI Austria ermittelt.Mehr Pressebilder der Verleihung und des "Nummer 1 Awards" unter www.gfk-entertainment.com. (https://www.gfk-entertainment.com/news/5774-neuer-nummer-1-award-der-austria-top-40-eingefuehrt-melissa-naschenweng-ist-erste-preistraegerin.html)Pressekontakt:Hans Schmucker, hans.schmucker@nielseniq.comNadine Arend, nadine.arend@nielseniq.comOriginal-Content von: GfK Entertainment GmbH, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/11911/5955268