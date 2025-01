Frankfurt (www.anleihencheck.de) - Die Geldpolitiker der Europäischen Zentralbank und der US-Notenbank haben sich in die Schweigeperiode verabschiedet und so werfen die Zinsentscheidungen ihre Schatten voraus, so die Analysten der Helaba. Während bei der EZB eine Senkung um 25 Basispunkte nahezu vollständig eskomptiert sei, sei dies bei der FED nicht der Fall. Die überwiegende Mehrheit der Akteure rechne mit einem Stillhalten. Per saldo würden die Analysten der Helaba kein Überraschungspotenzial sehen und so würden die Finanzmarktteilnehmer nicht umhinkommen, sich mit den Äußerungen von Donald Trump auseinanderzusetzen. Eine erhöhte Volatilität könnte die Folge sein und dies gelte wohl auch für die kommenden Wochen und Monate. ...

