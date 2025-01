Linz (www.anleihencheck.de) - Während der 3M-Euribor kontinuierlich fällt und aktuell bei einem Niveau von 2,671 Prozent notiert, stiegen die Kapitalmarktzinsen wieder an, so Oberbank in ihrem aktuellen Tageskommentar zu den internationalen Finanzmärkten.Habe der Kapitalmarktzins für fünf Jahre noch zuletzt bei fast 2,0 Prozent gelegen, hätten wir letzte Woche wieder einen Zinssatz von knapp 2,50 Prozent erreicht. Woran liege das? Die kurzfristigen Geldmarktzinsen würden sehr mit den Zinsentscheidungen der Notenbank zusammenhängen, während die Kapitalmarktzinsen vom Markt abhängig seien. Die letzten Inflationsdaten in der Eurozone hätten wieder einen Anstieg gezeigt, was dazu führe, dass Anleger höhere Renditen verlangen würden, um die Kaufkraftverluste auszugleichen. Dies treibe die Kapitalmarktzinsen in die Höhe. Ein weiterer Punkt sei die Normalisierung der Zinskurve. Dies führe zu steigenden mittelfristigen Kapitalmarktzinsen, während die kurzfristigen zurückgehen würden. (23.01.2025/alc/a/a) ...

