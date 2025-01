Frankfurt (www.anleihencheck.de) - Die Zinserwartungen haben sich seit der Amtseinführung von Donald Trump nicht wesentlich verändert, sind insgesamt aber noch gedämpft, so die Analysten der Helaba. Bezüglich der US-Notenbank würden bis zum Ende dieses Jahres zwei Senkungen von jeweils 25 Bp knapp eingepreist. Der Europäischen Zentralbank traue man mehr Zinsschritte zu und in den letzten Tagen seien hierzulande die Zinssorgen auch etwas kleiner geworden. Am Rentenmarkt habe es eine Erholung gegeben. Fraglich sei, ob es bis zu den Notenbanksitzungen in der nächsten Woche noch wesentliche Impulse geben werde. Immerhin stünden in Deutschland noch die vorläufigen Einkaufsmanagerindizes (Freitag) und das ifo-Geschäftsklima (nächste Woche Montag) auf dem Programm. Mit Stimmungsaufhellungen sei jedoch nicht zu rechnen und so werde es für die EZB wohl keinen Grund geben, den Zinssenkungsprozess zu unterbrechen. ...

