FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Bilfinger auf "Buy" mit einem Kursziel von 59 Euro belassen. Der Industriedienstleister werde keine vorläufigen Zahlen vorlegen, sondern am 4. März die endgültigen Jahreszahlen bekannt geben, schrieb Analyst Michael Kuhn in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Bilfinger habe im Laufe des Jahres 2024 durchweg mehr als erwartet geliefert, daher hält er das obere Ende der Spanne für die Ebitda-Margenprognose für realistisch./ck/misVeröffentlichung der Original-Studie: 23.01.2025 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CETErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 23.01.2025 / 08:15 / CETHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.ISIN: DE0005909006