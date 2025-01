Düsseldorf (ots) -Übernahmequote von über 90 Prozent und umfangreiches TrainingsprogrammDer Elektrogroßhändler Sonepar bietet jungen Talenten die Möglichkeit, an vielen verschiedenen Standorten deutschlandweit mit einer fundierten Ausbildung zum Kaufmann oder zur Kauffrau für Groß- und Außenhandelsmanagement eine vielversprechende Karriere zu starten. Mit praxisnahen Trainings und einer Übernahmequote von über 90 Prozent legt Sonepar den Grundstein für eine sichere berufliche Zukunft und bereitet Nachwuchskräfte optimal auf die Anforderungen des modernen Großhandels vor.Eine dieser jungen Fachkräfte ist Veronika Kindler, ehemalige Auszubildende und heute Innendienstmitarbeiterin in der Niederlassung Osnabrück. Ihre Ausbildung zur Kauffrau für Groß- und Außenhandelsmanagement hat ihr nicht nur ein solides Fachwissen vermittelt, sondern auch ihren beruflichen Einstieg nachhaltig geprägt: "Was mich sofort begeistert hat, war die familiäre Arbeitsatmosphäre", schildert Veronika ihre Erfahrungen. "Von Anfang an wurde ich ins Team integriert, und meine Kolleginnen und Kollegen waren immer für mich da."Ihre Teamkollegen unterstützten sie beim Erlernen eines vielseitigen Berufs, der im Geschäftsalltag des Elektrogroßhändlers eine entscheidende Rolle spielt: Die Kauffrau oder der Kaufmann für Groß- und Außenhandelsmanagement fungiert als wichtigste Schnittstelle zwischen Kunden und dem Unternehmen. Zu den Aufgaben gehören neben Beratung, Betreuung und Verkauf auch die Bearbeitung von Zahlungs- und Wareneingängen sowie der Wareneinkauf bei den Zulieferern von Sonepar. Damit die Nachwuchstalente diese vielfältigen und anspruchsvollen Aufgaben erfolgreich meistern können, investiert der Elektrogroßhändler umfangreich in ihr Wissen.Der Azubi-Kompass: Theorie und Praxis vereintDas dreijährige Ausbildungsprogramm bei Sonepar kombiniert Fachwissen und praktische Erfahrungen und bietet eine wichtige Ergänzung zur Ausbildung in der Berufsschule. Bei Sonepar ist der Kaufmann für Groß- und Außenhandelsmanagement weit mehr als ein klassischer kaufmännischer Beruf - er verbindet technisches Wissen, Problemlösungskompetenz und kundenorientiertes Denken. Um den Kunden hochkarätige und fachlich fundierte Beratung zu bieten, ist ein umfassendes Wissen über die Technik hinter den Produkten unerlässlich.Deshalb stehen im ersten Ausbildungsjahr Grundlagen der Elektrotechnik im Fokus. Weitere Trainingsinhalte sind die Themen Einkauf und Logistik. Der Trainingsblock im zweiten Ausbildungsjahr führt die Auszubildenden noch näher an konkrete Produktlösungen heran und vermittelt ihnen Grundlagen der Licht- und Gebäudesystemtechnik. Das dritte Jahr bietet schließlich die Möglichkeit, individuelle Schwerpunkte zu setzen - etwa in erneuerbaren Energien und E-Mobilität, Smart-Home-Technologien oder Kommunikationstechnik.Ergänzt wird die Ausbildung durch regelmäßige Feedbackgespräche, ein Praktikum im Elektrohandwerk und ein gezieltes Training zur Prüfungsvorbereitung. So werden die Azubis optimal auf ihren Abschluss und den beruflichen Alltag vorbereitet.Investition in die Zukunft"Unsere Auszubildenden sind die Zukunft unseres Unternehmens. Unsere hohe Übernahmequote und gezielte Trainingsprogramme legen den Grundstein für eine erfolgreiche Karriere bei Sonepar", betont Markus Hartmann, Leiter Personal bei Sonepar in Deutschland. "Aber es ist nicht nur unser Ziel, fundiertes Fachwissen zu vermitteln, sondern sie auch persönlich und individuell zu fördern. Wie unser Slogan 'Powered by Difference' zeigt, schätzen wir die unterschiedlichen Expertisen und Fähigkeiten der Menschen bei Sonepar sehr."Auch Veronika hat nach ihrem Abschluss ihren Platz im Unternehmen gefunden und möchte sich kontinuierlich weiterentwickeln: "Ich will so viele Weiterbildungen wie möglich machen, um meine Stärken weiter auszubauen." Sie empfiehlt die Ausbildung bei Sonepar allen, die sich für den Großhandel interessieren, und ist mit ihrer Entscheidung glücklich: "Ich komme immer noch jeden Tag mit einem Lächeln ins Büro."Weitere InformationenSonepar bietet die Ausbildung zum Kaufmann für Groß- und Außenhandelsmanagement (m/w/d) deutschlandweit an vielen seiner rund 186 Standorte an. Detaillierte Informationen zur Ausbildung und einen Link zu den aktuellen Ausbildungsstellen finden Interessierte auf dem Sonepar-Karriereportal: https://karriere.sonepar.de/ausbildung/ausbildungsberufePressekontakt:SMART PR GmbHSimone FrohnTalstraße 22-2440217 DüsseldorfTel.: 0211 2709-22sonepar@smart-pr.deSonepar Deutschland GmbHMaria von WirthPeter-Müller-Straße 340468 DüsseldorfTel.: 0211 302 32 129maria.vonwirth@sonepar.deOriginal-Content von: Sonepar Deutschland GmbH, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/77310/5955337