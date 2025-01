Die weltweit tätige FUCHS-Gruppe, ein führender Anbieter von Schmierstoffen, intensiviert ihre Aktivitäten in Südamerika durch die Gründung eines Joint Ventures in Peru. Gemeinsam mit den langjährigen Partnern und Anteilseignern von REMSAC, Arnaldo und Flavio Rubini, gründete FUCHS das neue Unternehmen FUCHS PERU S.A.C., um den wachsenden Schmierstoffmarkt in Peru gezielt zu erschließen. Die FUCHS-Gruppe hält 60 % der Anteile, während die Rubini-Brüder die restlichen 40 % besitzen. Ein starker Schritt in einen dynamischen Markt Mit diesem Joint Venture hat FUCHS das Schmierstoffgeschäft von REMSAC ...

