NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Reckitt nach der Quartalsbilanz von Procter & Gamble (P&C) auf "Neutral" belassen. Diese sei mit Blick auf die europäischen Konsumwerte gemischt ausgefallen, schrieb Analystin Celine Pannuti in ihrem am Donnerstag vorliegenden Kommentar. Ermutigend seien weiter steigende Volumina von P&C in den USA und Europa. Die Aussagen zum Geschäft in China seien hingegen zurückhaltend. Die Entwicklung im Segment Reinigungsmittel lasse positive Schlüsse zu für Reckitt und Henkel./bek/ag