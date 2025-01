Rohstoff-Revolution: Mit dieser Aktie profitieren Sie vom laufenden Rohstoff-Boom

Anzeige / Werbung

Die zehn Millionen Unzen Gold im Boden bieten einen starken Hebel auf die immer weitere steigenden Rohstoff-Preise!

Liebe Leserinnen und Leser,

in diesem Update werfen wir einen umfassenden Blick auf Collective Mining und die Herausforderungen sowie Chancen, die das Unternehmen in Kolumbien erlebt. Wir beleuchten die Schlüsselfaktoren, die das Wachstum und die Exploration in dieser dynamischen Region beeinflussen.

Collective Mining ist ein aufstrebendes Unternehmen im Bereich der Rohstoffexploration, das sich auf die Erkundung von Gold, Silber, Kupfer und Wolfram in Kolumbien konzentriert. Das Unternehmen hat sich vorgenommen, in einer der dynamischsten Regionen der Welt neue Ressourcen zu erschließen und dabei von den reichhaltigen Vorkommen im Caldas-Department zu profitieren.

Collective Mining hat mit seinen jüngsten Bohrergebnissen auf dem Apollo-Projekt für Aufsehen gesorgt. Mit einem geplanten umfangreichen Bohrprogramm für 2025 zeigt das Unternehmen sein Engagement für zukünftiges Wachstum.

Hochgradige Bohrergebnisse auf dem Apollo-Projekt

Collective Mining hat auf seinem Apollo-Projekt beeindruckende Bohrergebnisse erzielt.

Jochen Staiger von Rohstoff TV geht im nachfolgenden Video auf die hochgradigen Bohrergebnisse und auf das umfangreiche Bohrprogramm, welches für dieses Jahr geplant ist, ein:

Wie Sie erfahren haben erstreckte sich das bisher beste Bohrloch über 150 Meter mit einem Gehalt von 6,16 Gramm Goldäquivalent pro Tonne, innerhalb eines Abschnitts von 534 Metern mit 2,7 Gramm pro Tonne. Diese Ergebnisse zeigen das enorme Potenzial der neu modellierten Unterzonen im Apollo-System.

Ein Vergleich der Gehaltsanreicherungen zeigt, dass die jüngsten Ergebnisse von APC 104 T1 mit 1.440 Gramm Goldäquivalent pro Tonne um 38% höher liegen als der Durchschnitt der vorherigen Anreicherungen. Dies unterstreicht die Qualität und das Potenzial der aktuellen Entdeckungen.

Die zuletzt veröffentlichten Bohrergebnisse können sich ebenfalls sehen lassen:

Collective Mining bohrt 40,5 Meter mit 4,01 g/t Goldäquivalent und entdeckt ein hochgradiges Adersystem mit Abschnitten einschließlich 0,8 Meter mit 816 g/t Gold

Ari Sussman, Executive Chairman, kommentierte die herausragenden Ergebnisse wie folgt:

"Trap zeigt weiterhin, dass das System viel Metall enthält, einschließlich der Entdeckung eines neuen hochgradigen goldhaltigen Adersystems. Eine detaillierte Analyse von Trap legt nahe, dass sowohl die TMZ- als auch die Blackjack-Zone im Jahr 2025 entlang des Streichs in nordwestlicher Richtung bebohrt werden sollten, da die Bohrungen stark darauf hindeuten, dass sich die metallhaltigen Flüssigkeiten in dieser Richtung intensivieren und auf ein mineralisiertes porphyrisches Feeder-System hindeuten könnten. Die Bohrungen wurden soeben wieder aufgenommen, und wir freuen uns darauf, Trap in diesem Jahr zu erweitern."

Trap und Plutus befinden sich innerhalb des unternehmenseigenen Multi-Target-Projekts Guayabales in Caldas, Kolumbien. Die vollständigen Ergebnisse können Sie unter diesem Link einsehen.

Die strategische Lage der Ramp Zone

Die Ramp Zone befindet sich in unmittelbarer Nähe eines geplanten Fördertunnels für eine zukünftige Mine auf dem Guayabales -Projekt. Diese Zone weist geologische Merkmale auf, die Ähnlichkeiten mit der Multimillionenunzenlagerstätte Marmato von Aris Mining haben.

Für das Jahr 2025 plant Collective Mining ein 60.000 Meter umfassendes Bohrprogramm, das größte in der Geschichte des Unternehmens. Dieses Programm zielt darauf ab, die vertikale Ausdehnung der hochgradigen Unterzonen zu testen und das Gehaltsprofil des Apollo-Systems signifikant zu verbessern.

Das unglaubliche Potenzial von Apollo

Das Apollo-Projekt von Collective Mining wird als ein System mit mehreren Millionen Unzen Goldäquivalent betrachtet. Die geologischen Gegebenheiten und die bisherigen Bohrergebnisse deuten darauf hin, dass Apollo möglicherweise sogar größer als das nahegelegene Marmato-Projekt mit knapp neun Millionen Unzen Gold sein könnte. Diese Aussicht macht es zu einem der vielversprechendsten Projekte in der Region.

Die Explorationsarbeiten konzentrieren sich darauf, die hochgradigen Zonen weiter zu erkunden und die Ressourcenschätzung bis 2026 zu vervollständigen. Die Zone "Ramp" hat bereits hohe Gehalte gezeigt, was die Möglichkeit bietet, schnell zusätzliche Unzen hinzuzufügen und das Gesamtpotenzial des Projekts erheblich zu steigern.

Ein entscheidender Faktor für die Wirtschaftlichkeit des Apollo-Projekts ist der durchschnittliche Gehalt des Erzes. Die erwartete Gehaltsgrenze für untertägigen Abbau liegt bei etwa 0,65 bis 0,7 Gramm Goldäquivalent pro Tonne. Apollo könnte jedoch ohne die Ramp-Zone einen Durchschnittsgehalt von etwa zwei Gramm pro Tonne erreichen, was eine hohe Rentabilität verspricht.

Die durchschnittliche Dichte der Gesteine im Apollo-Projekt wird auf etwa 2,9 g/cm³ geschätzt. Diese Dichte ist ein wichtiger Parameter für die Berechnungen zur Ressourcenschätzung und zur Planung der Abbaumethoden.

Im Apollo-Projekt wurden Zink und Blei in bestimmten Erzadern gefunden. Diese Adern, die sich über die Kupfer-Gold-Porphyr-Mineralisierung legen, enthalten zwar Zink und Blei, sind jedoch reicher an Gold und Silber. Das Unternehmen plant, weitere metallurgische Untersuchungen durchzuführen, um die Möglichkeit der Rückgewinnung von Zink und Blei zu evaluieren. Bislang sind keine chemischen Bindungen oder refraktäre Materialien im Erz festgestellt worden, die die Verarbeitung erschweren könnten.

Ari Sussmans Investition in Collective Mining

Ari Sussmann war Gründer, Chief Executive Officer und Direktor von Continental Gold unter seiner Führung von sammelte das Unternehmen fast 1 Milliarde $ auf und entdeckte mehr als 11 Millionen Unzen hochgradiges Gold und Silber auf dem Projekt Buriticá in Antioquia (ebenfalls in Kolumbien). Nach Abschluss des Baus der Mine Anfang 2020 wurde das Unternehmen an Zijin Mining, eines der weltweit größten diversifizierten Bergbauunternehmen, für einen Gesamtbetrag von rund 2 Milliarden C$ verkauft.

Nun spielt Ari Sussman, als Executive Chairman von Collective Mining, eine zentrale Rolle im Unternehmen. Mit einer beeindruckenden Erfolgsbilanz in der Rohstoffbranche hat Sussman erheblich in Collective Mining investiert. Er besitzt über 11 Millionen Aktien und ist fest davon überzeugt, dass das Unternehmen auf dem richtigen Weg ist, um bedeutende Entdeckungen zu machen. Seine Investition spiegelt nicht nur finanzielles Engagement wider, sondern auch sein Vertrauen in das Potenzial von Collective Mining.

Für Ari Sussman ist Collective Mining mehr als nur ein weiteres Projekt. Es ist das zentrale Element seines Investitionsportfolios und genießt seine volle Aufmerksamkeit. Sussman betont die Notwendigkeit, sich voll und ganz auf ein Projekt zu konzentrieren, um dessen Erfolg zu sichern. Mit seiner umfassenden Erfahrung und seinem Engagement für das Unternehmen ist er überzeugt, dass Collective Mining auf dem besten Weg ist, in Kolumbien erfolgreich zu sein.

Eine der größten Herausforderungen für Ari Sussman und sein Team ist es, die Unterstützung der lokalen Gemeinschaften für das Projekt zu sichern. Diese Beziehungen sind entscheidend für den langfristigen Erfolg und können sich schnell ändern, was eine kontinuierliche Aufmerksamkeit erfordert.

Weitere Herausforderungen umfassen die geopolitischen Risiken und die Notwendigkeit, die Kapitalbeschaffung effizient zu gestalten. Trotz dieser Herausforderungen bleibt Sussman optimistisch und glaubt an das enorme Potenzial des Apollo-Projekts.

Das Management von Währungsrisiken ist für Unternehmen wie Collective Mining von entscheidender Bedeutung. Der kolumbianische Peso kann volatil sein, was sich auf die Finanzlage des Unternehmens auswirken kann. Obwohl Collective Mining derzeit keine umfangreichen Absicherungsstrategien verfolgt, ist es sich der Notwendigkeit bewusst, die Währungsentwicklung im Auge zu behalten. Die politische Lage könnte in Zukunft zu einer Stärkung des Pesos führen, was für das Unternehmen von Vorteil wäre.

Mit Collective Mining profitieren Sie vom laufenden Rohstoff-Boom

Die Marktbewertung von Collective Mining hat sich in den letzten 52 Wochen gut entwickelt.

Das Unternehmen wird von der Erwartung getragen, dass es in der Lage sein wird, die hohen Gehalte und die großen Mengen des Apollo-Projekts zu bestätigen. Das Ziel ist es, mehr als zehn Millionen Unzen Goldäquivalent zu definieren, was das Projekt zu einem der größten in der Region machen würde.

Die zehn Millionen Unzen Gold im Boden bieten außerdem einen starken Hebel auf die immer weiter steigenden Rohstoff-Preise.

Daher könnte sich eine Investition in Collective Mining lohnen!

Wir wünschen Ihnen viel Erfolg bei all Ihren Investitionen und verbleiben mit spekulativen Grüßen aus der Mining-Investor Redaktion

Besuchen Sie https://www.collectivemining.com/, um mehr über das Unternehmen und seine Aktivitäten zu erfahren.

