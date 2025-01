EQS-Media / 23.01.2025 / 14:00 CET/CEST

Nordseeküste führend bei den Reisetrends für 2024: Insights aus dem Reisebericht 'Travelopedia' von Traum-Ferienwohnungen Berlin (Deutschland), den 23. Januar 2025 - Traum-Ferienwohnungen, eine der führenden europäischen Buchungsplattformen für Ferienunterkünfte, hat ihren jährlichen Reisebericht Travelopedia 2024 veröffentlicht, aus dem die wichtigsten Reisetrends und -präferenzen dieses Jahres hervorgehen. Die Daten zeigen, wo die Reisenden die meisten Wohnungen gebucht haben, welches die Reiseziele mit dem schnellsten Wachstum sind und wie sich die Reisegewohnheiten während des Jahres 2024 entwickelt haben Die Nordseeküste stand bei den 2024 am häufigsten gebuchten Reisezielen mit mehr als 175.000 Anfragen an erster Stelle. Es folgte die Ostsee mit über 125.000 Anfragen, während die bayrischen Regionen Oberbayern und Allgäu bei den Ausflügen in die Alpen favorisiert waren. Außerdem sind die Nordfriesischen Inseln zu erwähnen, welche die Top 5 der Reiseziele vervollständigen. Aus diesen Ergebnissen lässt sich eine starke Vorliebe der Reisenden für die Küsten- und Gebirgsregionen in Deutschland ablesen. Während die namhaften Reiseziele weiterhin populär waren, zeigten einiger weniger prominente Regionen ein bemerkenswertes Wachstum. Das polnische Swinoujscie (Swinemünde) lag mit einer Zunahme der Buchungen von 38 % an der Spitze, gefolgt von der deutschen Eckernförde (+35 %) und Olbia-Tempio in Italien (+32 %). Zu den weiteren schnell wachsenden Reisezielen gehörten das spanische Fuerteventura und die deutsche Region Potsdam, was einen Wechsel hin zu einzigartigeren Reiseerfahrungen zeigt. Im untersuchten Jahr zeigten die Reisenden eine ausgeprägte Vorliebe für eine frühzeitige Planung, wobei der 14. Januar 2024 der Tag mit den meisten Buchungen war. Der Januar erwies sich außerdem mit über 142.000 Anfragen als der gefragteste Monat insgesamt, was den Trend widerspiegelt, die Ferien schon früh im Jahr festzulegen. Die einzigartigste Reisebuchung des Jahres war ein außergewöhnlicher Aufenthalt von 684 Tagen in Treptow (Berlin) ab Mai 2024, der sich bis 2026 erstreckt. Als Kommentar zu diesen Trends erklärte Pankhuri Sakhuja, CEO von Traum-Ferienwohnungen (Teil von OYO Vacation Homes): "2024 war ein Jahr des Wandels für Reisen, wobei sowohl klassische Reiseziele als auch Geheimtipps in den Fokus gerieten. Es ist inspirierend zu sehen, dass die Reisenden sich für einen Mix aus Entspannung, Erkundungen und längeren Aufenthalten entscheiden. Bei unserem Vorausblick auf 2025 wird unser Schwerpunkt weiterhin darauf liegen, einen außergewöhnlichen Kundendienst bereitzustellen, den Vermietern attraktive Möglichkeiten zu bieten und den Reisenden die besten Unterbringungsmöglichkeiten für unvergessliche Erlebnisse zur Verfügung zu stellen. Bei Traum-Ferienwohnungen setzen wir uns dafür ein, die sich verändernden Bedürfnisse unserer Gäste zu erfüllen und dafür zu sorgen, dass sie sich bei jeder Reise wie zu Hause fühlen". Das breit gefächerte Portfolio von Traum-Ferienwohnungen spielte eine entscheidende Rolle bei der Erfüllung der Reiseanforderungen für das vergangene Jahr. Die Unterbringungsmöglichkeiten reichten von gemütlichen Landhäusern sowie Stadtwohnungen bis hin zu einzigartigen Optionen wie Baumhäusern oder Hausbooten, so dass für jeden Reisenden etwas dabei war. Es ist davon auszugehen, dass das Jahr 2025 durch eine weitere dynamische Entwicklung im Reisesektor gekennzeichnet sein wird, wobei aufstrebende Reiseziele weiter zulegen und die Reisenden ein zunehmendes Interesse an speziell auf sie zugeschnittenen Erlebnissen zeigen werden. Traum-Ferienwohnungen setzt sich weiterhin dafür ein, Reisende dabei zu unterstützen, eine reibungslose Buchung über das Portal vorzunehmen und sowohl beliebte Reiseziele als auch Geheimtipps zu entdecken. Bei dem 2001 gegründeten Unternehmen Traum-Ferienwohnungen handelt es sich um ein Online-Buchungsportal für Ferienunterkünfte, wobei das Portfolio über 129.000 Ferienwohnungen in Europa in Ländern wie u.a. Deutschland, Österreich, den Niederlanden und Spanien umfasst. Das Abonnement-Modell von Traum-Ferienwohnungen sorgt für größere Transparenz und ermöglicht es Hausbesitzern, direkt mit Gästen in Kontakt zu treten und eine für beide Seiten vorteilhafte Vereinbarung zu treffen. Neben klassischen Wohnungen und Häusern umfasst das Portfolio auch einzigartige Ferienunterkünfte wie Baumhäuser, Hausboote, Windmühlen und Schlösser. Seit Mai 2019 gehört Traum-Ferienwohnungen zu OYO, einem der größten globalen Unternehmen für Reisetechnologie. Als Teil der OYO Vacation Homes-Sparte (OVH) arbeitet Traum-Ferienwohnungen eng mit Marken wie DanCenter, Belvilla by OYO und Direct Booker zusammen. Um weitere Informationen über Traum-Ferienwohnungen zu finden und die Angebote zu nutzen, gehen Sie auf https://www.traum-ferienwohnungen.de/ oder laden Sie die App herunter.



Ende der Pressemitteilung



Emittent/Herausgeber: Traum-Ferienwohnungen

Schlagwort(e): Reisen



23.01.2025 CET/CEST Veröffentlichung einer Pressemitteilung, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.

Medienarchiv unter https://eqs-news.com