Circus SE ist ein Lebensmitteltechnologieunternehmen. Es bietet fortschrittliche KI-, Robotik- und proprietäre Softwarelösungen für die Lebensmittelindustrie an. Das Unternehmen wurde 2021 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Hamburg, Deutschland. Vor diesem Hintergrund veranstaltet mwb research am 05. Februar um 13:30 Uhr einen Online-Roundtable mit Nikolas Bullwinkel, CEO & mit Fabian Becker, CFO der Circus SE. Nach einer Präsentation besteht die Möglichkeit, Fragen zu stellen. Die Veranstaltung richtet sich an professionelle Investoren und semiprofessionelle Privatanleger und findet online in deutscher Sprache statt. Die Teilnahme ist kostenlos, die Zugangsdaten werden nach Anmeldung unter https://research-hub.de/events/registration/2025-02-05-13-30/CA1-GR zur Verfügung gestellt.