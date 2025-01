Diese Pressemitteilung darf nicht über US-amerikanische Medienkanäle verbreitet werden.

Vancouver, BC - 23. Januar 2025 - NEXE Innovations Inc. ("Nexe Innovations" oder das "Unternehmen") (TSXV:NEXE - WKN:A2QLF8 - FWB:NX5), ein im Bereich kompostierbare und innovative Materialien tätiges Unternehmen, gab heute bekannt, dass sein Präsident, Ash Guglani, den folgenden Brief an die Aktionäre des Unternehmens gerichtet hat.

Sehr geehrte Aktionärinnen und Aktionäre,

zu Beginn des Jahres 2025 sind wir bei NEXE Innovations voller Energie angesichts der Meilensteine, die wir im Jahr 2024 erreicht haben, und angesichts der unserer Meinung nach bevorstehenden transformativen Möglichkeiten. Dieses Jahr markiert einen entscheidenden Moment auf unserem Weg, auf dem wir weiterhin innovativ sind, wachsen und neu definieren, was im Rahmen nachhaltiger Lösungen möglich ist.

Im vierten Quartal 2024, nach einem intensiven Produktentwicklungszyklus und mehreren Runden von Betatests, wurde unser K-Cup-kompatibler NEXE-Pod erfolgreich auf den Markt gebracht. Ich glaube, dass dieser Erfolg das Engagement unseres Teams und die Stärke unserer Vision unter Beweis stellt. Ich bin stolz darauf, berichten zu können, dass unsere bisherigen Partnerschaften wiederkehrende Einnahmen generieren, wobei das steigende Auftragsvolumen meiner Meinung nach die starke Marktnachfrage nach unseren Produkten widerspiegelt. Unser vielfältiger Kundenstamm erstreckt sich über mehrere Kanäle, darunter Einzelhandel, Bürokaffeeservices (OCS) und E-Commerce, was es uns unserer Meinung nach ermöglichen wird, unterschiedliche Zielgruppen zu erreichen und unsere Marktdurchdringung zu erweitern. Gleichzeitig nehmen wir weitere Kunden für unsere K-Cup-kompatiblen Produkte auf und stellen so eine Pipeline für kontinuierliches Wachstum sicher. Wir konzentrieren uns auch weiterhin auf die Weiterentwicklung unserer kompostierbaren Nespresso** OriginalLine-Pads der nächsten Generation, für die derzeit bei zwei Kunden Bemusterungen durchgeführt werden, und wir gehen davon aus, dass diese Pads noch in diesem Jahr auf den Markt kommen werden.

Die Entwicklung unserer Kaffeepads war nicht ohne Herausforderungen. K-Cup-kompatible Kaffeepads sind während des Brühvorgangs einzigartigen Hindernissen ausgesetzt, darunter Hitze, hohem Druck und Wasserfluss. Um eine gleichmäßige und zufriedenstellende Kaffeeextraktion in einer K-Cup-kompatiblen Maschine zu erreichen, ist eine präzise Technik erforderlich, um diese Variablen auszugleichen. Diese Herausforderungen können sich auf die Kaffeequalität, die Brüheffizienz und sogar die Maschinenleistung auswirken. Die Bewältigung dieser Komplexität erforderte erhebliche Forschungs- und Entwicklungsanstrengungen, um eine Kapsel zu entwickeln, die diesen hohen Anforderungen gerecht wird und gleichzeitig ein erstklassiges Kaffeeerlebnis bietet. Die Bewältigung dieser Herausforderungen führte jedoch zu einem unglaublichen Durchbruch bei unserem firmeneigenen Harz. Ich glaube, dass dieses Material nun die Grundlage für unseren Wettbewerbsvorteil bildet und NEXE als Innovator positioniert hat, nicht nur in der Kaffeeindustrie, sondern in allen Branchen, in denen zunehmend nach nachhaltigen Alternativen zu Kunststoffen gesucht wird.

Seit unserer Gründung im Jahr 2015 ist unser Ziel klar: die Beseitigung von Einwegkunststoffen in der Kaffeeindustrie. Im Laufe der Zeit hat sich diese Vision erheblich erweitert. Kunststoffe dominieren weite Märkte und stellen Herausforderungen dar, deren Bewältigung kostspielig und komplex ist. Durch umfangreiche Forschung und Entwicklung haben wir Lösungen entwickelt, die meiner Meinung nach das Potenzial haben, Branchen über den Kaffeesektor hinaus zu beeinflussen. Durch die Nutzung unseres firmeneigenen Harzes, unterstützt durch unser wachsendes Portfolio an geistigem Eigentum, ist das Management der Meinung, dass NEXE in der Lage sein wird, Herausforderungen in mehreren Sektoren anzugehen.

Im Gegensatz zu herkömmlichen Kunststoffen bleiben unsere Materialien, einschließlich PLA (Polymilchsäure), nicht in der Umwelt bestehen. Stattdessen sind sie so konzipiert, dass sie in kleinere, lösliche Moleküle zerfallen und schließlich vollständig biologisch abgebaut werden. Diese Nicht-Persistenz unterstützt die Erholung der Umwelt im Laufe der Zeit. Da PLA aus pflanzlichen Quellen gewonnen wird, die CO2 und Wasser absorbieren, schließen seine Kompostierungs- und Abbauprozesse einen zirkulären Lebenszyklus ab, was es zu einer idealen Lösung für eine nachhaltige Zukunft macht.

Meiner Meinung nach ist eine der spannendsten Entwicklungen bei NEXE die Einrichtung unserer hauseigenen Werkzeugmacherei. Diese Fähigkeit hat die für die Entwicklung von Prototypen erforderliche Zeit erheblich verkürzt, sodass wir Innovationen beschleunigen und Kundenanforderungen effizienter als je zuvor erfüllen können. Indem wir alle Aspekte der Produktion in Eigenregie durchführen, haben wir unsere Innovationsfähigkeit verbessert und können die Kostenwettbewerbsfähigkeit gegenüber herkömmlichen Kunststoffen aufrechterhalten - ein entscheidender Faktor für die Skalierung unserer Lösungen.

Darüber hinaus führen wir derzeit Gespräche mit Branchenführern, die sich auf Sektoren konzentrieren, von denen wir glauben, dass sie ein größeres Marktpotenzial und breitere Wachstumschancen bieten könnten, in denen unser firmeneigenes Harz als erneuerbare Quelle für die Energiegewinnung aus Abfall dienen kann. Um diese Bemühungen zu unterstützen, bauen wir derzeit Prototypen, die unsere Fähigkeiten wichtigen Entscheidungsträgern in bestimmten Branchen demonstrieren und die Vielseitigkeit und das Potenzial unseres Harzes veranschaulichen. Diese Möglichkeiten stehen im Einklang mit unserem Engagement für Nachhaltigkeit und stellen einen bedeutenden Schritt zur Verringerung der Abhängigkeit von Kunststoff dar.

Ich glaube, dass diese Fortschritte das Potenzial haben, neue Einnahmequellen zu erschließen und Zugangsmöglichkeiten zu Branchen zu schaffen, die wir bisher nicht in Betracht gezogen hatten. Darüber hinaus haben wir die notwendigen Kapitalinvestitionen getätigt, um unser firmeneigenes Harz auf verschiedene Formfaktoren zu skalieren und seine Anwendungen über Kaffeepads hinaus auf meiner Meinung nach neue und vielversprechende Märkte auszudehnen. Mit einer klaren Vision und starken Partnerschaften erwarten wir, unsere Wirkung zu vergrößern und unseren Aktionären einen langfristigen Mehrwert zu bieten.

Mit freundlichen Grüßen

"Ash Guglani"

Ash Guglani

Präsident, NEXE Innovations

*NEXE Innovations Inc. ist nicht mit Keurig verbunden, wird nicht von Keurig unterstützt oder gesponsert. Keurig ist eine eingetragene Marke von Keurig Dr Pepper Inc.

**NEXE Innovations Inc. ist nicht mit Nespresso verbunden, wird nicht von Nespresso unterstützt oder gesponsert. Nespresso ist eine eingetragene Marke von Société des Produits Nestlé S.A.

Über NEXE Innovations Inc.

NEXE Innovations konzentriert sich auf die Bereitstellung innovativer kompostierbarer Materiallösungen und Verpackungen für das B2B-Segment, um Unternehmen bei der Erreichung ihrer Nachhaltigkeitsziele zu unterstützen. NEXE Innovations hat ein proprietäres und patentiertes kompostierbares Material entwickelt, das Hitze, Druck und Wasser standhält. Unser Vorzeigeprodukt, der NEXE Pod, ein BPI-zertifizierter kompostierbarer Kaffeepad, zeigt die Langlebigkeit unseres Materials und ist ein idealer Ersatz für Kunststoff. Der NEXE-Pod ist mit den meisten Kaffeemaschinen kompatibel und wird in der vertikal integrierten Produktionsstätte von NEXE in Nordamerika hergestellt. Entdecken Sie unseren innovativen Ansatz für Nachhaltigkeit auf www.nexeinnovations.com und begleiten Sie uns auf unserer Reise in den sozialen Medien unter @nexeinnovations. compostablecoffeepods sustainability greentech

Im Namen des Unternehmens:

Ash Guglani

President und Director

Investor Relations:

Kam Mangat

VP, Investor Relations & Corporate Strategy

invest@nexeinnovations.com

Telefon: +1-604-359-4725

Mobil: +1-604-359-4742

Für Medienkontakt kontaktieren Sie bitte: media@nexeinnovations.com

