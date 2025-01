Landsberg (Halle) (ots) -Neue Produktionsanlage für BauderLIQUITEC in Betrieb- Werksneubau mit hochmodernen Forschungslaboren- Investition von rund 12,5 Mio. Euro- Konsequenter Nachhaltigkeitsansatz in der ProduktionEin bedeutender Meilenstein für die Paul Bauder GmbH & Co. KG: Mit der feierlichen Einweihung seines neuen Werks in Landsberg stärkt das Stuttgarter Familienunternehmen seine Produktionskapazitäten und setzt zugleich ein klares Signal für Wachstum und Innovation. Rund 12,5 Millionen Euro wurden in die neue Anlage investiert, die speziell für die Herstellung des Flüssigkunststoffs BauderLIQUITEC konzipiert wurde und auch Raum für modernste Forschungs- und Entwicklungsarbeit umfasst. Dabei wurde ein ganzheitlicher Ansatz für eine bestmögliche Ökobilanz des Produktionsprozesses verfolgt.Am heutigen Donnerstag, nur knapp eineinhalb Jahre nach dem Spatenstich, wurde das neue Werk in Landsberg im Saalekreis feierlich eröffnet. Neben Mark Bauder, einem der drei Bauder Geschäftsführer, nahmen auch Tobias Halfpap, Bürgermeister der Stadt Landsberg, sowie Sabine Faulstich, Dezernentin für Kreisentwicklung im Landkreis Saalekreis, an der Eröffnungszeremonie teil und durchschnitten symbolisch das Band."Wir freuen uns sehr, heute hier in Landsberg ein hochmodernes Produktionswerk für unseren Flüssigkunststoff BauderLIQUITEC zu eröffnen! Diese neue Anlage ermöglicht es uns, der gestiegenen Nachfrage im Markt gerecht zu werden und unser Produkt nach ganz Europa zu liefern", erklärt Mark Bauder. "Uns war schon früh in der Produktentwicklung klar: BauderLIQUITEC hat Zukunft, darin wollen wir investieren. Und das Feedback von den Baustellen gibt uns Recht: Unser Flüssigkunststoff überzeugt durch seine einfache Handhabung, er ist einkomponentig und lösemittelfrei und wird nicht als Gefahrstoff eingestuft. Eingesetzt wird das Produkt, um Details auf dem Flachdach zeitsparend und kostengünstig abzudichten. BauderLIQUITEC erfüllt die hohen Nachhaltigkeitsstandards der Deutschen Gesellschaft für Nachhaltiges Bauen (DGNB) und des Qualitätssiegels Nachhaltiges Gebäude (QNG). Zudem riecht er auch noch richtig gut! So ein Allroundtalent hat also ein solches Vorzeigewerk verdient."Auch Sabine Faulstich begrüßt die Eröffnung des neuen Werkes im Saalekreis:"Die Eröffnung des neuen Flüssigkunststoffwerks in Landsberg ist ein bedeutender Schritt für unsere Region. Er macht deutlich, dass der Wirtschaftsstandort Saalekreis ideale Voraussetzungen für Unternehmen bietet und unterstreicht unser Engagement für eine zukunftsweisende Entwicklung in innovative Technologien und eine nachhaltige Industrie. Das moderne Werk wird nicht nur zur wirtschaftlichen Entwicklung des Saalekreises beitragen, sondern auch neue Arbeitsplätze schaffen und Innovationen in der Kunststoffindustrie fördern."Klares Bekenntnis zum StandortDas Stuttgarter Familienunternehmen reagiert mit der neuen Produktionsanlage für Flüssigkunststoff auf die europaweit weiter steigende Nachfrage nach sicheren und langlebigen Abdichtungslösungen für Anschlüsse und Details. Neben der Investition in das neue Werk wurden auch die bestehenden Produktionen von hochwertigen Bitumenbahnen zur Dachabdichtung und hochleistungsfähigen Dachdämmungen aus Polyurethan am Standort weiter ausgebaut. Diese Produktlinien haben in Landsberg bereits seit 1994 ihren festen Platz.Die Investition in das neue Werk ist folglich auch ein klares Bekenntnis zum Standort: "Unser Familienunternehmen fühlt sich seit nunmehr 30 Jahren in Landsberg sehr wohl," so Mark Bauder. "Die Lage mitten in Europa hat uns von Anfang an überzeugt und das Platzangebot ist ideal, um unserer Mannschaft die besten und zuverlässigsten Möglichkeiten zu schaffen, um sich weiterzuentwickeln. Deswegen haben wir jetzt hier sehr gerne mehr als 12 Mio. Euro investiert."Nachhaltiges VorzeigeprojektAuch in Sachen Nachhaltigkeit ist das neue BauderLIQUITEC-Werk ein Vorzeigeprojekt. Die Gebäude sind nach modernsten Technikstandards errichtet, um Ressourcen maximal effizient zu nutzen und so die entstehenden Emissionen auf ein Minimum zu reduzieren. Der Produktionsstandort wurde mit einer Photovoltaikanlage ausgestattet und wird komplett unabhängig von fossilen Brennstoffen durch Wärmepumpen und eine effiziente Industriefußbodenheizung beheizt. Zudem werden in der gesamten Intralogistik konsequent E-Stapler eingesetzt, das Gebäude ist maximal gedämmt und der für die Produktion benötigte Stickstoff wird nicht geliefert, sondern am Standort selbst mit grünem Strom produziert - das spart zusätzlich emissionsreiche Lieferwege."Uns war bei dem neuen Werk wichtig, den gesamten Produktionsprozess von Anfang bis Ende genau unter die Lupe zu nehmen", führt Mark Bauder aus. "Wir haben dabei einen konsequent ganzheitlichen Nachhaltigkeitsansatz verfolgt. Durch das Zusammenspiel von höchst innovativer Rezeptur unseres Flüssigkunststoffs und diesem maximal ressourceneffizienten Standort ist es uns gelungen, die bestmögliche Ökobilanz für unser Produkt zu erzielen."Darüber hinaus bietet das Werk erweiterte Lagerflächen sowie Raum für hochmoderne Forschungsarbeit sowie verbesserte Sozial- und Büroräume für die Mitarbeitenden.Wachsende Mannschaft in LandsbergFür die Inbetriebnahme des neuen Werks wurden insgesamt 13 neue Arbeitsplätze in Landsberg geschaffen. Und die Mannschaft wächst weiter: Gesucht werden am Standort kontinuierlich weitere Fachkräfte, aktuell vor allem technische Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter im Bereich der Instandhaltung.Bauder steht nicht nur für hochwertige Produkte, sondern auch für eine starke Unternehmenskultur und genießt in der Branche einen herausragenden Ruf als Arbeitgeber. Bereits mehrfach wurde das Unternehmen als "Great Place to Work" ausgezeichnet, zuletzt wieder im vergangenen Jahr. Der Geschäftsführer betont: "Wir freuen uns, mit diesem neuen Werk nicht nur unsere Produktpalette zu erweitern, sondern auch neue Kolleginnen und Kollegen in Landsberg in der besten Mannschaft willkommen zu heißen."Bildmaterial:Bildmaterial der Werkseröffnung finden Sie unter folgendem Link zum Download:https://cloud.bauder.de/s/BbqzoB8ofwnydbsCopyright: Paul Bauder GmbH & Co. KG/Jens Müller/Fotostudio PötzschÜber Bauder:Vor über 165 Jahren gegründet, ist die Paul Bauder GmbH & Co. KG in Stuttgart heute führender Hersteller von Dachsystemen in Europa. Als Familienunternehmen in der vierten Generation berät Bauder Architekten, Planer und Verarbeiter kompetent und bietet dank der großen Sortimentsvielfalt für jedes Dach die richtige Systemlösung. So entstehen ideale Dachaufbauten aus einer Hand - angefangen bei der Dämmung über Abdichtungssysteme bis hin zu Nutzdach-Aufbauten mit Dachbegrünung, Photovoltaik und Absturzsicherung. Das gibt Planern, Bauherren und Verarbeitern die Sicherheit, die beste Entscheidung fürs Dach zu treffen.Über 1.500 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sorgen europaweit dafür, dass jedes Dach sicher geplant und optimal genutzt wird. Neben dem Hauptwerk und der Verwaltung in Stuttgart bestehen sieben weitere Werke in Bochum, Herten, Landsberg bei Halle, Achim bei Bremen, Bernsdorf und Schwepnitz bei Dresden sowie Bruck an der Leitha bei Wien. Sechs Verkaufsgruppen in Deutschland und Vertriebsgesellschaften in 18 Ländern sorgen für ständige Kundennähe.www.bauder.dePressekontakt:Paul Bauder GmbH & Co. KGKorntaler Landstraße 6370499 StuttgartTel.: 0049 (0)711/8807-612E-Mail: presse@bauder.deOriginal-Content von: Paul Bauder GmbH & Co.KG, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/170105/5955653