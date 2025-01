DJ MÄRKTE USA/Kleinere Gewinnmitnahmen - GE Aerospace gefragt

DOW JONES--An den US-Börsen dürfte es am Donnerstag zu kleineren Gewinnmitnahmen kommen, nachdem die Kurse dort drei Handelstage hintereinander zugelegt haben und der S&P-500 am Mittwoch im Verlauf auf seinen bisher höchsten Stand gestiegen ist. Der S&P-Future gibt vorbörslich um 0,1 Prozent nach und der Nasdaq-Future um 0,5 Prozent.

Anleger warten gespannt auf die Video-Ansprache des neuen US-Präsidenten Donald Trump auf dem Weltwirtschaftsforum in Davos. Im Anschluss an seine Rede will sich Trump den Fragen einiger Unternehmenslenker stellen.

In den vergangenen Tagen hatten die US-Aktien davon profitiert, dass Trump sich mit Blick auf die angekündigten Strafzölle gemäßigter gab. Mit der Ankündigung des bis zu 500 Milliarden Dollar schweren KI-Infrastrukturprojekts Stargate brachte er Fantasie in die Aktien der betreffenden Unternehmen.

An Konjunkturdaten wurden die Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe aus der Vorwoche veröffentlicht. Ihre Zahl war nur geringfügig höher als im Ökonomenkonsens erwartet. Die Zahl aus der Woche davor wurde bestätigt. Insgesamt bewegen sich die Erstanträge immer noch auf niedrigem Niveau und dürften der US-Notenbank keinen Grund liefern, von ihrem geldpolitischen Kurs abzuweichen. Nach ihrer Sitzung im Dezember hatte die Fed aufgrund der guten Wirtschaftslage und der nach wie vor recht hohen Inflation für 2025 langsamere Zinssenkungen in Aussicht gestellt. Bei ihrer Sitzung in der kommenden Woche dürften die Notenbanker den Leitzins unverändert lassen, so die vorherrschende Meinung am Markt.

Daneben geht die Bilanzsaison in eine neue Runde. Hier hat GE Aerospace mit Zahlen und Ausblick überzeugt. Der Hersteller von Flugzeugturbinen verdiente im vierten Quartal mehr als erwartet, der Ausblick liegt im Rahmen der Erwartungen. Die Aktie steigt vorbörslich um 7,5 Prozent.

Der Aluminiumproduzent Alcoa ist im vierten Quartal in die Gewinnzone zurückgekehrt, warnte aber, dass die von Trump geplanten Zölle die Wettbewerbsfähigkeit der Branche mindern könnten. Die Aktie gibt um 1,6 Prozent nach.

Die Aktie von Electronic Arts sackt derweil um über 17 Prozent ab. Der Anbieter von Videospielen hat seine Jahresprognose gekürzt.

Am Devisenmarkt zeigt sich der Dollar gut behauptet nach den Arbeitsmarktdaten. Am Anleihemarkt steigt die Zehnjahresrendite um 1,1 Basispunkte auf 4,62 Prozent.

Die Erwartung weiter hoher Zinsen belastet den Goldpreis, der allerdings gerade erst ein Rekordhoch erreicht hat.

Am Ölmarkt treten die Preise mehr oder weniger auf der Stelle. Die Akteure warten gespannt auf die wöchentlichen Daten zu den US-Ölvorräten. Ansonsten dürften Trumps Energiepolitik, mögliche Strafzölle und etwaige weitere Sanktionen gegen Russland die Richtung des Ölpreises bestimmen.

=== US-Anleihen Laufzeit Rendite Bp zu VT Rendite VT +/-Bp YTD 2 Jahre 4,29 -0,1 4,29 5,1 5 Jahre 4,44 -0,3 4,44 6,0 7 Jahre 4,53 +0,7 4,53 5,3 10 Jahre 4,62 +1,1 4,61 5,2 30 Jahre 4,84 +1,8 4,83 6,3 DEVISEN zuletzt +/- % Do, 8:08 Mi, 17:05 Uhr % YTD EUR/USD 1,0413 +0,0% 1,0402 1,0420 +0,5% EUR/JPY 162,61 -0,2% 162,88 163,00 -0,2% EUR/CHF 0,9450 +0,1% 0,9432 0,9451 +0,7% EUR/GBP 0,8450 -0,0% 0,8452 0,8459 +2,1% USD/JPY 156,16 -0,2% 156,58 156,43 -0,8% GBP/USD 1,2324 +0,1% 1,2308 1,2318 -1,5% USD/CNH (Offshore) 7,2906 +0,1% 7,2883 7,2831 -0,6% Bitcoin BTC/USD 102.017,90 -1,8% 102.066,20 103.876,15 +7,8% ROHOEL zuletzt VT-Settlem. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 75,50 75,44 +0,1% +0,06 +6,0% Brent/ICE 79,02 79,00 +0,0% +0,02 +5,6% GAS VT-Settlem. +/- EUR Dutch TTF 48,845 48,80 +0,1% +0,05 -3,4% METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 2.736,18 2.755,95 -0,7% -19,78 +4,3% Silber (Spot) 30,11 30,88 -2,5% -0,76 +4,3% Platin (Spot) 950,90 947,30 +0,4% +3,60 +4,8% Kupfer-Future 4,25 4,28 -0,7% -0,03 +6,0% YTD bezogen auf Schlussstand des Vortags ===

