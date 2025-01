Krypto-Experte: Bullisch! Indikator zeigt neue Liquidität für Bull-Run

Bitcoin konsolidiert erneut in der Range zwischen 101.000 und 106.000 US-Dollar. Bis dato gab es keine weiteren Impulse, die einen neuen Angriff auf das Allzeithoch möglich machen. Vielmehr wurde das Rekordhoch kurz vor dem Amtsantritt von Donald Trump erreicht. Im Anschluss konnte Donald Trump den Erwartungen bis dato nicht gerecht werden. Es gab schließlich noch keine großen Ankündigungen rund um Bitcoin & Co. Nichtsdestotrotz sehen wir übergeordnet ein bullisches Gesamtbild. Nun zeigen auch Indikatoren neue Liquidität, die einen Krypto-Bull-Run wahrscheinlich machen könnte.

Krypto Prognose: Mehr Liquidität = Kursexplosion?

So verweist der folgende Analyst auf ein neues Allzeithoch beim Stablecoin-Supply im Ethereum-Ökosystem. So sei der Gesamtbestand an ERC20-Stablecoins seit November 2024 signifikant gestiegen ist und habe nun ein Allzeithoch von 114,6 Milliarden US-Dollar erreicht hat. Dies sei ein bullisches Signal für den Kryptomarkt und deutet potenziell auf einen bevorstehenden Bullenmarkt hin.

STABLECOIN SUPPLY ATH !



The total ERC20 stablecoin supply has surged significantly since November 2024, now reaching an all-time high of $114.6B



In recent days, we've observed strong growth, which could be linked to Trump's inauguration.



The rising stablecoin supply… pic.twitter.com/cKqAI7GeCm - Darkfost (@Darkfost_Coc) January 22, 2025

Stablecoins sind Kryptowährungen, deren Wert an eine stabile Währung wie den US-Dollar gekoppelt ist. Diese dienen oft als Verbindung zwischen traditionellen Finanzmärkten und dem Kryptomarkt. Ein Anstieg des Stablecoin-Bestands bedeutet, dass mehr Kapital in den Kryptobereich fließt. Dieses wartet nun darauf, in andere Kryptowährungen wie Bitcoin oder Ethereum investiert zu werden.

Der entscheidende Punkt ist die "Liquidität". Ein hoher Stablecoin-Bestand bedeutet hohe Liquidität. Diese Liquidität kann dann in den Markt fließen und Käufe von Kryptowährungen ermöglichen. Wenn viel Kapital bereitsteht, um in Kryptowährungen investiert zu werden, erhöht dies die Nachfrage und treibt potenziell die Preise nach oben - ein klassisches Merkmal eines Bullenmarktes. Es kommt frisches Kapital in den Markt, das für Kurssteigerungen sorgen könnte. Kurz gesagt: Mehr Stablecoins im Umlauf bedeuten mehr potenzielle Käufer und damit mehr Aufwärtsdruck für den gesamten Kryptomarkt.

Krypto-Tipp: Meme Index vor 3 Mio. $ - neue Chance auf Meme-Coins

Der Meme-Coin-Markt ist derweil bekannt für seine hohe Volatilität und starke Abhängigkeit von viralen Trends, was Investitionen in einzelne Meme-Coins mit erheblichen Risiken behaftet. Dennoch dürfte steigende Liquidität im Markt eben auch hier mehr Aufwärtsbewegungen unterstützen. Eine Diversifizierung des Portfolios erscheint eine sinnvolle Strategie. Hier setzt das Projekt Meme Index mit seinem MEMEX Token an.

Meme Index verfolgt den Ansatz, ein breites Spektrum verschiedener Meme-Coins in einem strukturierten Rahmen zu bündeln. Anstatt sich auf einzelne, stark schwankende Coins zu konzentrieren, ermöglicht Meme Index den Zugang zu vier unterschiedlichen Indizes, die jeweils auf spezifische Risikoprofile zugeschnitten sind. Diese Indizes dienen als Vehikel für ein diversifiziertes Investment und reduzieren somit das Risiko, das mit dem direkten Kauf einzelner Meme-Coins einhergeht. Der MEMEX-Token fungiert dabei als Zugangsschlüssel zu diesen Indizes. Meme Index führt also eine Art ETF für das Marktsegment der Meme-Coins ein.

Ein wesentliches Merkmal von Meme Index ist das dezentrale Governance-Modell. MEMEX-Halter erhalten dadurch die Möglichkeit, aktiv an strategischen Entscheidungen des Projekts mitzuwirken. Dies umfasst unter anderem die zukünftige Zusammensetzung der Indizes, wodurch die Community direkten Einfluss auf die Ausrichtung und Entwicklung von Meme Index nehmen kann.

Die vier Indizes decken unterschiedliche Anlegertypen ab. Der Titan Index konzentriert sich auf etablierte Meme-Coins mit hoher Marktkapitalisierung und somit tendenziell geringerer Volatilität. Der Moonshot Index hingegen zielt auf chancenreiche, aber risikoreichere Newcomer mit hohem Wachstumspotenzial ab. Der Midcap Index bietet eine ausgewogene Mischung aus etablierten und neuen Coins, während der Frenzy Index auf hochspekulative Investments mit entsprechendem Risiko setzt. Hier dürfte also für jeden Anleger mit Faible für Meme-Coins im Januar 2025 etwas dabei sein.

Das Projekt Meme Index erfreut sich bereits großer Beliebtheit, was sich im erfolgreichen Presale mit einem Kapitalzufluss von über 2,8 Millionen US-Dollar widerspiegelt. Interessenten können MEMEX Token über die offizielle Website erwerben. Nach dem Kauf besteht die Möglichkeit, die erworbenen Token direkt zu staken und von attraktiven Renditen von immer noch rund 800 Prozent APY zu profitieren. Da der Preis morgen steigt, scheint etwas Eile für maximale Buchgewinne geboten - einfach die Website besuchen, das Wallet verbinden und dann ETH, USDT oder BNB gegen MEMEX tauschen.

Hinweis: Investieren ist spekulativ. Bei der Anlage ist Ihr Kapital in Gefahr. Diese Website ist nicht für die Verwendung in Rechtsordnungen vorgesehen, in denen der beschriebene Handel oder die beschriebenen Investitionen verboten sind, und sollte nur von Personen und auf gesetzlich zulässige Weise verwendet werden. Ihre Investition ist in Ihrem Land oder Wohnsitzstaat möglicherweise nicht für den Anlegerschutz geeignet. Führen Sie daher Ihre eigene Due Diligence durch. Diese Website steht Ihnen kostenlos zur Verfügung, wir erhalten jedoch möglicherweise Provisionen von den Unternehmen, die wir auf dieser Website anbieten.