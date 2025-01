Weiterentwicklung der Photonendetektion und Bildgebung: Photonis präsentiert Cricket Pro und PhotonPix

SAN FRANCISCO, CA / ACCESS Newswire / 23. Januar 2025 / Photonis, eine führende Marke von Exosens und Weltmarktführer auf dem Gebiet fortschrittlicher Photonendetektions- und Bildgebungslösungen, kündigt mit Stolz die Markteinführung von Cricket Pro und PhotonPix an. Diese hochmodernen Lösungen wurden entwickelt, um die Möglichkeiten der Einzelphotonendetektion und Bildgebung neu zu definieren. Sie ermöglichen Forschern und Fachleuten in der Industrie eine unvergleichliche Performance bei Anwendungen wie biomedizinischer Bildgebung, Quantenwissenschaft und Hochenergiephysik.

Cricket Pro und PhotonPix

Diese Technologien werden erstmals offiziell auf der Fachmesse SPIE Photonics West 2025 in San Francisco, Kalifornien präsentiert.

Cricket Pro: Transformation der Low-Light-Bildgebung mit High-Speed-Präzision

Cricket Pro bietet beispiellose Möglichkeiten der Bildgebung für Low-Light- und Single-Photon-Imaging-Anwendungen. Dieser innovative Plug-and-Play-Adapter für die Bildverstärkung lässt sich problemlos an jede professionelle, wissenschaftliche Kamera mit F-Bajonett anschließen und bietet neben einer hohen Auflösung auch Ultra-High-Speed-Funktionen für anspruchsvolle Low-Light-Anwendungen. Die wichtigsten Merkmale von Cricket Pro sind:

- Vergrößerter aktiver Erfassungsbereich von 25 mm

- High-Speed-Gating mit einer Geschwindigkeit von bis zu 3 Nanosekunden

- Bemerkenswerte 3 MHz Burst oder 30kHz Wiederholrate

- Lässt sich mit dem leistungsstarken Photonis-Bildverstärker kombinieren

- Objektiv/Kamera-Schnittstelle mit F-Bajonett

- Vollständig integrierte Leistungs- und Gating-Elektronik

Mit diesen Verbesserungen setzt Cricket Pro neue Maßstäbe für die wissenschaftliche Bildgebung und bietet eine präzise, schnelle und zuverlässige Performance, die auf die Bedürfnisse von Forschern und Fachleuten der Branche zugeschnitten ist.

PhotonPix: Modul für Einzelphotonendetektion mit ultrahoher Zählrate

Als weitere Neueinführung präsentiert Photonis mit Stolz PhotonPix, ein MCP-PMT-basiertes Plug-and-Play-Modul mit hoher Zählrate, das für die Einzelphotonendetektion mit ultrahoher Zeitpräzision entwickelt wurde. PhotonPix kombiniert modernste Technologie mit benutzerzentriertem Design und punktet mit folgenden Features:

- Empfindlichkeitsbereich Ø8 mm

- Extrem niedrige Dunkelzählrate von nur 20 cps

- Zählraten von über 200 MHz im Burst-Modus, ideal für Anwendungen mit hohen Anforderungen

- Zeitauflösung von unter 15 ps für unübertroffene Präzision

PhotonPix ist ideal für die ultraschnelle Einzelphotonendetektion sowie zeitkorrelierte Anwendungen wie LIDAR, Photonenverschränkung oder Lifetime Imaging. Dank seiner Vielseitigkeit eignet sich das Modul für verschiedene Photokathoden mit hoher Quanteneffizienz (Hi-QE) von Photonis, die den Spektralbereich von 150 nm bis 900 nm abdecken, und ist damit die perfekte Lösung für Forscher und Fachleute der Branche.

Erleben Sie die Zukunft der Photonendetektion und Bildgebung

Entdecken Sie, wie Cricket Pro und PhotonPix Ihre Forschungsarbeiten und Anwendungen transformieren können. Besuchen Sie Photonis während der SPIE Photonics West 2025 auf Stand Nr. 1827. Lernen Sie unsere Experten kennen und lassen Sie sich von einer Live-Präsentation begeistern.

"Mit unserer Teilnahme an der Photonics West und der Einführung von Cricket Pro und PhotonPix demonstrieren wir unseren Anspruch, neue Maßstäbe in der Einzelphotonendetektion und Bildgebung zu setzen. Diese innovativen Technologien bieten eine bis dato unerreichte Performance und geben Forschern und Fachleuten Werkzeuge an die Hand, die Ihnen in verschiedensten Bereichen, von der biomedizinischen Bildgebung bis hin zu Quantenanwendungen, Fortschritte ermöglichen", so Ulrich Laupper, President der Exosens Ultimate Detection Business Unit.

Über Photonis

Photonis ist eine führende Produktmarke von Exosens, einem High-Tech-Unternehmen mit mehr als 85 Jahren Erfahrung in der Innovation, Entwicklung, Herstellung und dem Vertrieb von elektro-optischen Spitzentechnologien. Photonis bietet seinen Kunden Photodetektions- und Low-Light-Bildgebungslösungen für extrem anspruchsvolle Umgebungen wie Verteidigung und Sicherheit, nukleare Sicherheit, Biowissenschaften sowie industrielle und zerstörungsfreie Prüfungen. Photonis ist eine international anerkannte führende Marke und ein bedeutender Innovator auf seinem Gebiet mit Produktions- und F&E-Standorten in Europa und Nordamerika.

