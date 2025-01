Neue Daten werden im Bereich der regenerativen Ästhetik vorgestellt

Merz Aesthetics führt Ultherapy PRIME in Europa, dem Nahen Osten und Afrika ein, eine Weiterentwicklung des nicht-invasiven Hautliftings Ultherapy und präsentiert auf dem Weltkongress des International Master Course on Aging Science (IMCAS) 2025 sechs Abstracts, in denen das Produktportfolio und der Beitrag des Unternehmens auf dem Gebiet der regenerativen Ästhetik hervorgehoben werden.

"Unser neues Ultherapy PRIME-Gerät zeigt unser Engagement für kontinuierliche Innovation", sagte Gonzalo Mibelli, EMEA-Präsident von Merz Aesthetics. "Als einer der führenden Anbieter im Bereich des nicht-invasiven Liftings freuen wir uns, unseren Kunden Ultherapy PRIME als die nächste Generation der führenden Plattform als bewährte Technologie und anpassbare, langlebige* Behandlungsoption anbieten zu können."

Der Schwerpunkt des diesjährigen Merz Aesthetics Symposium am IMCAS liegt auf regenerativer Ästhetik. "Patienten suchen nach nachhaltigeren Möglichkeiten, dem Altern mit regenerativen ästhetischen Behandlungen zu begegnen, die sowohl präventive als auch restaurative Methoden zur Verbesserung der Hautgesundheit und zur Stärkung des langfristigen Selbstvertrauens bieten", so Dr. Kerstin Olsson, Leiterin der medizinischen Abteilung EMEA bei Merz Aesthetics. "Durch die Zusammenarbeit mit Experten für Ästhetik und Altersforschung können wir auf dem diesjährigen Kongress unsere Fortschritte und unsere Führungsrolle auf diesem Gebiet präsentieren."

Merz Aesthetics organisierte ein Programm, das von namhaften Experten für medizinische Ästhetik geleitet wurde, die an verschiedenen IMCAS-Sitzungen teilnahmen und während der gesamten Veranstaltung neue Daten vorstellten.

Merz Aesthetics Symposium RegenX: Haut verbessern, Selbstvertrauen stärken. Dr. Joyce Lim, Dr. Julia Sevi, Dr. Tatjana Pavicic, Dr. Omar Haroon, Dr. Daria Voropai, Samstag, 1. Februar, 10:30 12:30 Uhr

Dr. Joyce Lim, Dr. Julia Sevi, Dr. Tatjana Pavicic, Dr. Omar Haroon, Dr. Daria Voropai, Samstag, 1. Februar, 10:30 12:30 Uhr Ultherapy PRIME Golden Lounge: Eröffnung mit Dr. Sabrina Fabi, Donnerstag, 30. Januar, 12:30 Uhr Expertenrunde "Nicht-invasive regenerative Biostimulation" Dr. Tatjana Pavicic, Dr. Kerstin Ortlechner, Dr. Sonja Sattler, Donnerstag, 30. Januar, 14:30 Uhr Expertenrunde "Die Bedeutung der Visualisierung" Dr. Julia Sevi, Dr. Daria Voropai, Dr. Kerstin Ortlechner, Freitag, 31. Januar, 10:00 Uhr Expertengespräch "Wirklich nicht-invasive regenerative Kollagen-Biostimulation" Dr. Tatjana Pavicic, Dr. Alec McCarthy, Freitag, 31. Januar, 12:45 Uhr

IMCAS Produktanalyse "HA Skinboosters" Dr. Mimi Borelli, Global Medical Affairs, Merz Aesthetics, Donnerstag, 30. Januar, 13:30 15:00 Uhr

Dr. Mimi Borelli, Global Medical Affairs, Merz Aesthetics, Donnerstag, 30. Januar, 13:30 15:00 Uhr IMCAS Economic Tribune Diskussionsrunde Bob Rhatigan, CEO, Merz Aesthetics, Freitag, 31. Januar, 16:00 18:00 Uhr

Bob Rhatigan, CEO, Merz Aesthetics, Freitag, 31. Januar, 16:00 18:00 Uhr IMCAS Produktanalyse "Ästhetische Toxine: Pipeline Zukunft" Dr. Andy Curry, Associate Medical Director, Merz Aesthetics, Samstag, 1. Februar, 14:00 15:30 Uhr

Merz Aesthetics Standgespräche

Mit Vertrauen verbinden: Globale Einblicke für einen stärker patientenorientierten Ansatz Dr. Shannon Humphrey, Donnerstag, 30. Januar, 14:30 Uhr

Dr. Shannon Humphrey, Donnerstag, 30. Januar, 14:30 Uhr Die Kraft der Synergie bei schwierigen Fällen Dr. Larisa Pfahl, Donnerstag, 30. Januar, 15:30 Uhr

Dr. Larisa Pfahl, Donnerstag, 30. Januar, 15:30 Uhr Sich auf einem wettbewerbsintensiven Markt abheben: Aufbau einer einflussreichen Marke in der Ästhetik Dr. Audrey Neff, Freitag, 31. Januar, 11:00 Uhr

Dr. Audrey Neff, Freitag, 31. Januar, 11:00 Uhr 2 ist besser als 1: Optimierung der Ergebnisse Dr. Chris Hutton, Freitag, 31. Januar, 13:00 Uhr

Dr. Chris Hutton, Freitag, 31. Januar, 13:00 Uhr Synergistische Strategien für die Dekolletébehandlung bei reifen Patientinnen Dr. Marie-Eugénie Nichanian-Broglia, Freitag, 31. Januar, 13:30 Uhr

Dr. Marie-Eugénie Nichanian-Broglia, Freitag, 31. Januar, 13:30 Uhr Verbesserung der Hautqualität: Fallstudie und klinisches Ergebnis Dr. Tatiana Kuznechenkova, Freitag, 31. Januar, 15:30 Uhr

E-Poster-Präsentationen

Während des gesamten Kongresses können vor Ort virtuelle Poster eingesehen werden, die auf der virtuellen E-Poster-Plattform mit detaillierten Abstracts angezeigt werden.

CaHA-Mikrosphären stimulieren die Proteoglykan-Expression und unterstützen so eine verbesserte Hautqualität und -elastizität. Autoren: Yoana Dimitrova, MSc; Christian Hartmann, PhD; Kristina Riegel, PhD; Daniela Schäfer, PhD; Christina Wollenburg, PhD; Kay Marquardt, PhD; Thomas Hengl; PhD

Autoren: Yoana Dimitrova, MSc; Christian Hartmann, PhD; Kristina Riegel, PhD; Daniela Schäfer, PhD; Christina Wollenburg, PhD; Kay Marquardt, PhD; Thomas Hengl; PhD Untersuchung der Wirkungsweise der Elastinstimulation durch CaHA-Mikrokugeln. Autoren: Christian Hartmann, PhD; Kristina Riegel, PhD; Yoana Dimitrova, MSc; Daniela Schäfer, PhD; Christina Wollenburg, PhD; Kay Marquardt, PhD; Thomas Hengl, PhD

Autoren: Christian Hartmann, PhD; Kristina Riegel, PhD; Yoana Dimitrova, MSc; Daniela Schäfer, PhD; Christina Wollenburg, PhD; Kay Marquardt, PhD; Thomas Hengl, PhD Globale Perspektiven auf ästhetische Behandlungen und Ansätze zur Verbesserung der Hautqualität: Erkenntnisse eines Expertenbeirats. Autoren: Martina Kerscher, MD; Kate Goldie, MD; Cyro Hirano, MD; Stephen Lowe, MD; Kavita Mariwalla, MD; Milton Moore, MD; Je Young Park, MD; Dusan Sajic, MD; Sonja Sattler, MD; Julieta Spada, MD; Vasanop Vachiramon, MD; Bianca Viscomi, MD

Autoren: Martina Kerscher, MD; Kate Goldie, MD; Cyro Hirano, MD; Stephen Lowe, MD; Kavita Mariwalla, MD; Milton Moore, MD; Je Young Park, MD; Dusan Sajic, MD; Sonja Sattler, MD; Julieta Spada, MD; Vasanop Vachiramon, MD; Bianca Viscomi, MD Mikrofokussierter Ultraschall in der regenerativen Ästhetik: Eine narrative Übersicht über Wirkmechanismen und klinische Ergebnisse. Autoren: Vasanop Vachiramon, MD; Tatjana Pavicic, MD; Gabriela Casabona, MD; Jeremy B. Green, MD; Jennifer Levine, MD; Je Young Park, MD; Julieta Spada, MD; Mariana Muniz, MD; John Akers, PharmD; Matthew Jackson, PhD; Alec McCarthy, PhD

Autoren: Vasanop Vachiramon, MD; Tatjana Pavicic, MD; Gabriela Casabona, MD; Jeremy B. Green, MD; Jennifer Levine, MD; Je Young Park, MD; Julieta Spada, MD; Mariana Muniz, MD; John Akers, PharmD; Matthew Jackson, PhD; Alec McCarthy, PhD Arterioembolische Eigenschaften von Hyaluronsäure- und Calciumhydroxylapatit-Füllstoffen in einem künstlichen arteriellen Perfusionsmodell. Autoren: Alec D. McCarthy, PhD; Danny J. Soares, MD; Akash Chandawarkar, MD; Julia Fedorova, MS-I; Yu Zhang, MS-I; Larry Blevins, PA-C; Alexis Bowhay, PA-C; Thomas J. Kean, PhD; David K. Funt, MD

Autoren: Alec D. McCarthy, PhD; Danny J. Soares, MD; Akash Chandawarkar, MD; Julia Fedorova, MS-I; Yu Zhang, MS-I; Larry Blevins, PA-C; Alexis Bowhay, PA-C; Thomas J. Kean, PhD; David K. Funt, MD Extrazelluläre Matrixreaktion auf verdünnte Calciumhydroxylapatit-Mikrosphären und Poly-L-Lactat-Säure-Mikropartikel. Autoren: Gabriela Casabona, MD; Kate Goldie, MD; Niamh Corduff, MD; Alec McCarthy, PhD; Korin Leffler, PhD; Thomas Hengl, PhD; Kristina Riegel, PhD

*Ergebnisse können bis zu einem Jahr oder länger anhalten, Werschler et al. Langzeitwirksamkeit von mikro-fokussiertem Ultraschall mit Visualisierung zur Straffung und Festigung schlaffer Gesichts- und Halshaut unter Verwendung einer maßgeschneiderten Vektorisierungsbehandlungsmethode. J Clin Aesthet Dermatol. 2016;(9)2:27-33, Ulthera Instructions For Use.

Über Merz Aesthetics

Merz Aesthetics ist ein Unternehmen für medizinische Ästhetik mit einer langen Geschichte, in der es Fachkräften im Gesundheitswesen, Patienten und Mitarbeitern ermöglicht wird, jeden Tag mit Selbstvertrauen zu leben. Unser Ziel ist es, Menschen auf der ganzen Welt dabei zu helfen, so auszusehen, sich so zu fühlen und so zu leben, wie sie es am besten können wie auch immer sie das definieren. Das klinisch erprobte Produktportfolio umfasst Injektionsmittel, Geräte und Hautpflegebehandlungen, die auf die Bedürfnisse jedes Patienten zugeschnitten sind und hohe Standards in Bezug auf Sicherheit und Wirksamkeit erfüllen. Merz Aesthetics ist seit mehr als 115 Jahren in Familienbesitz und dafür bekannt, einzigartige Beziehungen zu Kunden aufzubauen, die sich wie Familienmitglieder fühlen. Der Hauptsitz von Merz Aesthetics befindet sich in Raleigh, North Carolina, USA, und das Unternehmen ist in 90 Ländern weltweit vertreten. Es ist auch Teil der Merz-Gruppe, die 1908 gegründet wurde und ihren Sitz in Frankfurt am Main hat. Weitere Informationen finden Sie unter merzaesthetics.com.

Copyright 2025 Merz Aesthetics GmbH. Alle Rechte vorbehalten. MERZ, MERZ AESTHETICS und das MERZ-Logo sind eingetragene Marken der Merz Pharma GmbH Co. KGaA. ULTHERA, ULTHERAPY und ULTHERAPY PRIME sind Marken und/oder eingetragene Marken von Ulthera Inc. in der EU und/oder bestimmten anderen Ländern.

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

Originalversion auf businesswire.com ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20250123239977/de/

Contacts:

Medienkontakt

Diana Trojanus EMEA Communications Merz Aesthetics GmbH Eckenheimer Landstraße 100, 60318 Frankfurt am Main, Deutschland, Media@merz.com