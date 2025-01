Essen (ots) -Für die kleinen Wohlfühlmomente im Alltag. Nach dem Launch seiner ersten Haircare-Produktserie im Oktober dieses Jahres stellt MEDION heute die neue MEDION LIFE Glättbürste HB1 als Erweiterung seines Haarpflege-Portfolios vor. Ausgestattet mit den modernsten Technologien und einem minimalistischen Design, das rundum begeistert, fügt der Zuwachs sich nahtlos in das hochwertige MEDION LIFE Haircare-Lineup ein und sorgt innerhalb weniger Minuten für geschmeidiges und perfekt gestyltes Haar. Mit der LIFE Glättbürste HB1 zelebriert MEDION einmal mehr Haarpflege-Routinen und Me-Time im Badezimmer.Selfcare auch an Bad Hair DaysSchlank und elegant im Design kommt die MEDION LIFE Glättbürste HB1 in zwei stylischen Farbvarianten - minimalistisches Weiß und dezentes Grau - und präsentiert sich als ein Styling-Tool, das man einfach gerne zur Hand nimmt. An die Form einer traditionellen Haarbürste angelehnt, vereint die LIFE HB1 zwei Funktionen bequem in einem Gerät: Zwischen den Borsten angebrachte Keramik-Heizelemente ermöglichen das gleichzeitige Glätten und Kämmen und sorgen so für das notwendige Extra an Komfort und Leichtigkeit, das die heimische Styling-Session in ein Wellness-Erlebnis verwandelt. Aufgeteilt auf mehrere Platten, stellen die Keramikelemente sicher, dass die Hitze entsprechend verteilt, eine gleichmäßige Glättung der Haarstruktur erreicht und Schäden am Haar vermieden werden. So wird die Haarpflege nicht zum Stresstest und echte Momente der Ruhe und Selbstfürsorge möglich. Und auch die Borsten tragen ihren Teil zur schonenden Behandlung der Haare bei, da sie den direkten Kontakt der Haare mit den Heizelementen verhindern.Mit einer Reihe durchdachter Technologien ausgestattet, unterstreicht MEDION mit der LIFE HB1 den Anspruch, den Kund:innen ein hochwertiges Haircare-Lineup zu bieten. Weiches, glänzendes Haar ohne Frizz wird dank moderner Ionen-Technologie Realität. Darüber hinaus lässt sich die Glättbürste in fünf unterschiedliche Hitzestufen einstellen, sodass auf verschiedene Haartypen oder Stylingpräferenzen reagiert und auch das krauseste Haar geglättet werden kann - der Sidekick für jeden Bad Hair Day. Ein LCD-Display setzt ein weiteres visuelles Highlight und stellt die eingestellte Temperatur übersichtlich dar. Für ein Plus an Sicherheit und eine bedenkenlose Anwendung sorgt zudem ein automatischer Ruhemodus - Schluss mit der nagenden Ungewissheit, ob man den Stecker gezogen hat.Aus Überzeugung dabeiBegeistert von den MEDION LIFE Haircare-Produkten und prominentes Gesicht der Kampagne ist die Sängerin Vanessa Mai. Im Rahmen der zum Launch angekündigten, exklusiven Kooperation unterstützt der Popstar weiterhin das Unternehmen bei verschiedenen Aktionen rund um die Haarpflege-Serie. Auf der Bühne immer perfekt gestylt, möchte sie auch im Alltag nicht auf professionelle Looks verzichten und greift von den Haartrocknern und Glätteisen bis zur neuen Glättbürste aus Überzeugung zu den Stylingtools von MEDION."Nach der erfolgreichen Einführung unserer Premium-Haarpflege-Serie freuen wir uns, heute mit der MEDION LIFE Glättbürste bereits die erste Erweiterung des Portfolios vorstellen zu können", sagt Thomas Greussing, Director Marketing & E-Commerce bei MEDION. "Zusammen mit den Haartrocknern und Glätteisen können wir unseren Kund:innen nun eine noch breitere Auswahl an hochwertigen Tools anbieten, die der Vielseitigkeit der möglichen Styles und Looks da draußen gerecht wird und mit Qualität und ansprechender Optik überzeugt. Für Haarpflege-Routinen, die mehr sind als nur Föhnen und Glätten."VerfügbarkeitDie MEDION LIFE Glättbürste HB1 ist ab sofort im MEDION-Onlineshop und auf Amazon sowie zeitnah auf weiteren Kanälen wie Otto zu einem Preis von 69,95 Euro verfügbar.Über MEDIONMEDION ist ein in Deutschland führender Hersteller von Consumer Electronics Produkten und Anbieter digitaler Services für alle. Das Sortiment umfasst smarte Multimedia-Produkte, Telekommunikations-Services und elektronisches Zubehör mit einem hervorragenden Preis-Leistungs-Verhältnis und einen umfangreichen AfterSales-Service. MEDION ist seit 2011 Teil der internationalen Lenovo-Gruppe, einem führenden globalen Technologieunternehmen mit Kunden in über 160 Ländern und weltweit erfolgreich mit PCs, Laptops, Smartphones und Servern.© 2024 MEDION AG. Alle Rechte vorbehalten.MEDION, ERAZER und die entsprechenden Logos sind geschützte Marken der MEDION AG in Deutschland und/oder anderen Ländern. Andere Marken oder Produktnamen sind für die jeweiligen Markenrechtsinhaber geschützt.Alle Rechte vorbehalten. Alle anderen Marken sind Eigentum des jeweiligen Inhabers.Pressekontakt:TEAM LEWISMEDIONde@teamlewis.comOriginal-Content von: MEDION, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/9587/5955731