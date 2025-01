DJ TAGESVORSCHAU/Freitag, 24. Januar (vorläufige Fassung)

=== *** 01:30 JP/Verbraucherpreise landesweit Dezember Kernrate PROGNOSE: +3,0% gg Vj zuvor: +2,7% gg Vj 07:00 CH/Givaudan SA, Jahresergebnis 07:00 SE/Ericsson - Telefon AB LM Ericsson, Ergebnis 4Q 08:00 GB/Burberry Group plc, Trading Update 3Q 08:00 DE/Bauhauptgewerbe, Auftragseingang und Umsatz November *** 09:15 FR/Einkaufsmanagerindex/PMI nicht-verarbeitendes Gewerbe (1. Veröffentlichung) Januar PROGNOSE: 49,5 zuvor: 49,3 Einkaufsmanagerindex gesamt (1. Veröffentlichung) PROGNOSE: 47,7 zuvor: 47,5 *** 09:15 FR/Einkaufsmanagerindex/PMI verarbeitendes Gewerbe (1. Veröffentlichung) Januar PROGNOSE: 42,2 zuvor: 41,9 *** 09:30 DE/Einkaufsmanagerindex/PMI nicht-verarbeitendes Gewerbe (1. Veröffentlichung) Januar PROGNOSE: 51,0 zuvor: 51,2 Einkaufsmanagerindex gesamt (1. Veröffentlichung) PROGNOSE: 48,3 zuvor: 48,0 *** 09:30 DE/Einkaufsmanagerindex/PMI verarbeitendes Gewerbe (1. Veröffentlichung) Januar PROGNOSE: 42,5 zuvor: 42,5 *** 10:00 DE/Vonovia SE, ao HV zum Beherrschungs- und Gewinnabführungsvertrag mit Deutsche Wohnen *** 10:00 EU/Einkaufsmanagerindex/PMI nicht-verarbeitendes Gewerbe Eurozone (1. Veröffentlichung) Januar PROGNOSE: 51,5 zuvor: 51,6 *** 10:00 EU/Einkaufsmanagerindex/PMI verarbeitendes Gewerbe Eurozone (1. Veröffentlichung) Januar PROGNOSE: 45,4 zuvor: 45,1 Einkaufsmanagerindex gesamt (1. Veröffentlichung) PROGNOSE: 49,8 zuvor: 49,6 *** 10:30 GB/Einkaufsmanagerindex/PMI nicht-verarbeitendes Gewerbe (1. Veröffentlichung) Januar PROGNOSE: 50,9 zuvor: 51,1 *** 10:30 GB/Einkaufsmanagerindex/PMI verarbeitendes Gewerbe (1. Veröffentlichung) Januar PROGNOSE: 47,0 zuvor: 47,0 *** 11:00 CH/EZB-Präsidentin Lagarde, Teilnahme an Dialog zu "The Global Economic Outlook" bei Weltwirtschaftsforum Davos 11:30 DE/Regierungs-Pk, Berlin *** 12:00 DE/EZB-Direktor Cipollone, Teilnahme an Panel zu "The effects od central bank digital currencies", Frankfurt *** 13:00 US/American Express Co, Ergebnis 4Q *** 13:00 US/Verizon Communications Inc, Ergebnis 4Q *** 15:45 US/Einkaufsmanagerindex/PMI Service (1. Veröffentlichung) Januar PROGNOSE: 56,5 zuvor: 56,8 *** 15:45 US/Einkaufsmanagerindex/PMI verarbeitendes Gewerbe (1. Veröffentlichung) Januar PROGNOSE: 49,7 zuvor: 49,4 *** 16:00 US/Index Verbraucherstimmung Uni Michigan (2. Umfrage) Januar PROGNOSE: 73,2 zuvor: 74,0 *** 16:00 US/NAR, Verkauf bestehender Häuser Dezember PROGNOSE: +1,2% gg Vm zuvor: +4,8% gg Vm *** - JP/BoJ, Ergebnis der Sitzung des geldpolitischen Rats PROGNOSE: 0,50% zuvor: 0,25% ===

- *** kennzeichnen Termine, zu denen voraussichtlich einzeilige Flash-Headlines gesendet werden

- Termin ohne Uhrzeit steht im Laufe des Tages an

- Uhrzeiten in aktueller Ortszeit Deutschland

- Keine Gewähr für Richtigkeit und Vollständigkeit

