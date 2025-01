Zürich (www.anleihencheck.de) - Schwellenländeranleihen bieten aktuell ein breites Spektrum an Chancen, so Enzo Puntillo, Manager des Swisscanto (LU) Bond Fund Responsible Emerging Markets Opportunities. Dies nicht nur wegen der stärkeren Wachstumsdynamik gegenüber den entwickelten Märkten, die nach seinem Erachten anhalten dürfte. Unterstützung könnte die Anlageklasse auch vom Inflations- und Zinstrend erfahren. So habe sich die Inflation in den Schwellenländern besser entwickelt als in den USA oder der EU. Ein wesentlicher Grund dafür sei, dass die fiskalischen und geldpolitischen Stimuli in den Schwellenländern deutlich geringer ausgefallen seien. Zudem hätten die Zentralbanken in Schwellenländern ihren Zinserhöhungszyklus deutlich früher begonnen. Entsprechend seien sie bereits in den Senkungszyklus eingetreten. ...

