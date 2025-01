Ahoi zum "eMobility Update'. Heute schauen wir uns den Elektroauto-Markt in Europa genauer an. Denn der Branchenverband ACEA hat seine Jahresstatistik für 2024 vorgelegt. Zwar war der Absatz von Elektroautos demnach im vergangenen Jahr in Europa leicht rückläufig. Aber immerhin wurden mehr neue E-Autos zugelassen als neue Diesel. Dass der Elektroauto-Markt in Europa nicht mehr so dynamisch wächst wie in den Vorjahren, hatte sich im Laufe des Jahres ...

