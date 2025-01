© Foto: Marijan Murat - dpa

Das ist der nächste Hype: Der Quantencomputer-Boom befeuert die Erwartungen. Und diese scheinen unendlich groß. Das zeigt der große Glaubensvorschuss, den die Aktionäre an die Quantencomputer-Aktien geben. Die Anteilsscheine steigen in waghalsige Höhen und verlieren bei einer schlechten Nachricht auch schon einmal 40 Prozent. Wer hier anlegt, kann sich nur auf sein Glück verlassen. Eine jüngste Meldung gab den Quanten-Aktien wieder Zündstoff. Der US-Mischkonzern Honeywell kündigte die Eröffnung eines neuen Forschungs- und Entwicklungszentrums in New Mexico in Kooperation mit seinem Tochterunternehmen Quantinuum an. "Als etablierter Marktführer im Bereich Quantencomputer hat Quantinuum in …