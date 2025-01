München (ots) -Der Münchener Verein gehört laut der jüngsten Arbeitgeberstudie des Magazins stern, durchgeführt in Kooperation mit dem Marktforschungsinstitut Statista, zu den attraktivsten Arbeitgebern Deutschlands. Im Ranking der Versicherungsbranche reiht sich der Münchener Verein auf Platz 11 ein und setzt damit ein starkes Zeichen für seine exzellente Unternehmenskultur, innovativen Ansätze und Mitarbeiterorientierung.Eine renommierte Auszeichnung: Methodik und KriterienDie Platzierung basiert auf einer umfassenden Online-Umfrage, an der über 34.000 Beschäftigte teilnahmen. Insgesamt wurden mehr als 2.600 Unternehmen aus 24 Branchen mit mindestens 500 Mitarbeitenden untersucht. Bewertet wurden unter anderem Arbeitsbedingungen, Entwicklungsmöglichkeiten und Unternehmenskultur - mit besonderem Fokus auf die Weiterempfehlungsbereitschaft der Mitarbeitenden. Die Umfrage, die zwischen dem 8. Mai und 10. Juni 2024 stattfand, ermöglichte es den Teilnehmenden, neben ihrem eigenen Arbeitgeber auch andere Unternehmen zu bewerten.Für eine Platzierung im Ranking waren mindestens 100 Bewertungen erforderlich. Die finalen Ergebnisse wurden auf Basis eines Punktesystems (0-100 Punkte) erstellt.Ein Hidden Champion in der VersicherungsbrancheDie Platzierung auf Platz 11 der besten Arbeitgeber in der Versicherungsbranche zeigt deutlich: Der Münchener Verein ist ein Hidden Champion auf dem deutschen Arbeitsmarkt. "Diese Auszeichnung ist eine Bestätigung unseres Engagements für ein attraktives und zukunftsorientiertes Arbeitsumfeld und ein Ansporn, um weiterhin in die Zufriedenheit und Entwicklung der Mitarbeitenden zu investieren. So wird der Münchener Verein auch in Zukunft alles daransetzen, ein Arbeitsumfeld zu schaffen, das auf Vertrauen, Innovation und Werteorientierung basiert", betont Dr. Rainer Reitzler, CEO Münchener Verein.Mit einer klaren Ausrichtung auf Nachhaltigkeit, Mitarbeiterförderung und einer gelebten Unternehmenskultur schafft der Münchener Verein nicht nur einen Mehrwert für seine Mitarbeitenden, sondern auch die Basis für den langfristigen Unternehmenserfolg.Attraktive Benefits für eine starke MitarbeitendenbindungDer Münchener Verein bietet ein vielseitiges Angebot an Benefits, die Mitarbeitenden eine flexible Arbeitszeitgestaltung, eine attraktive Vergütung inkl. finanzieller Zusatzleistungen, eine hervorragende Infrastruktur sowie Unterstützung bei der Vereinbarkeit von Beruf und Privatleben ermöglichen. Außerdem werden persönliche Entwicklung und Weiterbildung gezielt gefördert.Mehr Informationen zum Münchener Verein als Arbeitgeber erhalten Sie hier (http://www.muenchener-verein.de/karriere).Pressekontakt:Münchener Verein VersicherungsgruppeMaximilian ZieglerPressereferentZentrale Unternehmenskoordination und PressePettenkoferstr. 1980336 MünchenTel.: 089/51 52 1338Ziegler.Maximilian@muenchener-verein.dewww.muenchener-verein.deOriginal-Content von: Münchener Verein Versicherungsgruppe, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/60945/5955795