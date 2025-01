München (ots) -Nach einem bewegenden Jahr 2024 für die deutsche Automobilindustrie ist der Markt für Autofahrerinnen und Autofahrer auch in 2025 komplex. Denn durch die kontinuierliche Einführung immer neuer Marken und Modelle fragen sich Autofahrerinnen und Autofahrer, wann der ideale Zeitpunkt für den Verkauf ihres Autos ist und welche Schritte es dabei zu beachten gilt. Das führende Online-Autoportal Carwow klärt über die wichtigsten Faktoren auf und unterstützt sie mit wertvollen Tipps.Um eine fundierte Entscheidung treffen zu können, empfiehlt Philipp Sayler von Amende (https://www.carwow.de/auto-news/autoren/philipp-sayler-von-amende), Geschäftsführer und Co-Founder von Carwow Deutschland, folgende Faktoren genauer zu betrachten: "Der optimale Zeitpunkt für den Autoverkauf hängt unter anderem vom Kilometerstand, der Marktentwicklung und der Jahreszeit ab. Wenn der Zeitpunkt gut ist, können Sie deutlich mehr Geld für Ihren Gebrauchtwagen bekommen." Grundsätzlich gilt daher: Eine durchdachte Planung und ein gepflegtes Fahrzeug maximieren die Erfolgschancen beim Verkauf.Das müssen Autofahrerinnen und Autofahrer zu den wichtigsten Faktoren beim Autoverkauf wissen:1. Kilometerstand: Fahrzeuge mit einem Kilometerstand zwischen 80.000 und 120.000 Kilometern erzielen oft höhere Preise, da größere Reparaturen wie der Austausch von Zahnriemen oder Kupplung noch nicht fällig sind.2. Alter des Fahrzeugs: Auch das Alter des Autos spielt eine wichtige Rolle: Ein Verkauf nach etwa 3 bis 5 Jahren ist sinnvoll, da der Wertverlust (https://www.carwow.de/auto-verkaufen/ratgeber/wertverlust-auto) spätestens ab dem fünften Jahr nach der Erstzulassung am größten ist. Auswirkungen auf den idealen Zeitpunkt für den Autoverkauf haben auch die Marktentwicklung und Trends, wie etwa die Nachfrage nach Auto- und Kraftstofftypen.3. Jahreszeit: Saisonale Unterschiede sind ebenfalls zu berücksichtigen: Cabrios verkaufen sich am besten im Frühjahr, während SUVs und Allradfahrzeuge im Herbst und Winter gefragt sind.4. Kosten-Nutzen-Rechnung: Entscheidend für den Verkaufspreis eines Gebrauchtwagens sind auch bevorstehende, notwendige Reparaturkosten, sowie veränderte Umweltauflagen (https://www.carwow.de/automagazin/verkehrsregeln/umweltzonen/umweltzone-und-umweltplakette-deutschland).Weitere wertvolle Tipps finden sich in diesem Carwow-Artikel: Wann sollte man sein Auto verkaufen? (https://www.carwow.de/auto-verkaufen/ratgeber/wann-auto-verkaufen)Über CarwowDas Autoportal bietet kostenlose Auto-News, Ratgeber-Artikel und unabhängige Auto-Tests. Zudem lassen sich mit wenigen Klicks über 500 Modelle von über 40 Herstellern nach Wunsch konfigurieren, um Kauf- und Leasingangebote von über 2.600 deutschen Vertragshändlern und Herstellern unkompliziert zu vergleichen. Die deutsche Website carwow.de hat monatlich über 4 Millionen Besuche.Die Carwow Ltd. wurde 2013 in Großbritannien gegründet, 2016 folgte unter Gründer und Geschäftsführer Philipp Sayler von Amende die deutsche Carwow GmbH. Bei Carwow arbeiten mittlerweile mehr als 500 motivierte Menschen in drei Märkten, davon allein 80 in Deutschland. Mit seinen Partnern im Autohandel und auf Herstellerseite macht Carwow den Autohandel und das Marketing für alle Beteiligten schneller, einfacher, effizienter und angenehmer.Pressekontakt:LHLK Agentur für Kommunikation GmbHVerena KranzE-Mail: carwow@lhlk.deTelefon: +49 89 720187 - 14carwow GmbHBettina BergerE-Mail: presse@carwow.deOriginal-Content von: Carwow, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/177519/5955798