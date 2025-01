Die Aktien des Industriekonzerns Thyssenkrupp verzeichneten am Donnerstag einen bemerkenswerten Kurssprung und erreichten ihren höchsten Stand seit Juni 2024. Mit einem Plus von mehr als 7 Prozent auf 4,37 Euro positionierte sich das Essener Unternehmen an der Spitze des MDAX. Als treibende Kraft hinter dieser positiven Entwicklung erwiesen sich Berichte über das strategische Interesse des türkischen Stahlherstellers Tosyali. Der Konzern aus der Türkei hat seine Absicht bekundet, in Europa nach Übernahmemöglichkeiten zu suchen, um seine Position im zukunftsträchtigen Segment des grünen Stahls auszubauen.

Aktuelle Geschäftsentwicklung zeigt Fortschritte

Die jüngste Geschäftsentwicklung von Thyssenkrupp deutet auf eine schrittweise Verbesserung hin. Trotz eines herausfordernden Marktumfelds konnte der Konzern seinen Verlust im vergangenen Quartal auf 1,70 Euro je Aktie reduzieren, was eine deutliche Verbesserung gegenüber dem Vorjahreswert von minus 3,23 Euro darstellt. Der Umsatz blieb mit 8,81 Milliarden Euro weitgehend stabil. Analysten sehen weiteres Aufwärtspotenzial und haben ein durchschnittliches Kursziel von 5,13 Euro ermittelt, was einer möglichen Steigerung von etwa 17 Prozent entspricht.

