© Foto: Mark Lennihan/AP/dpa

Der US-Broker Robinhood baut seine Krypto-Funktionen weiter aus und wagt sich in Europa mit tokenisierten Wertpapieren auf den Markt. Anleger feiern den Schritt: Die Aktie zieht zum Wochenstart zweistellig an.Ab dem 30. Juni sollen Nutzer mehr als 200 der wichtigsten US-Aktien und ETFs in Form von gebührenfreien Tokens handeln können. Es wird es erstmals möglich, rund um die Uhr und fünf Tage die Woche in US-amerikanische Aktien zu investieren, ohne die klassischen Handelszeiten berücksichtigen zu müssen. Robinhoods neuestes Angebot zielt darauf ab, den Zugang zu den US-Finanzmärkten zu erleichtern und das Handelsvolumen zu steigern. In einer Partnerschaft mit der Blockchain-Firma Arbitrum …