Beim kommenden E-Prix in Saudi-Arabien werden die Formel-E-Rennwagen zum ersten Mal während der Rennen bei einem Boxenstopp nachgeladen. Der sogenannte "Pit Boost" soll als taktisches Element die Rennen aufmischen. Angekündigt wurde das Schnellladen bei einem Boxenstopp bereits 2022, doch beim Jeddah E-Prix in Saudi-Arabien am 14. und 15. Februar 2025 soll es nun tatsächlich so weit sein, wie die Formel E ankündigt. Um den sportlichen Wettbewerb ...

