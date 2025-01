© Foto: Boris Roessler - dpa-Bildfunk

Die Inflation geht in Europa deutlich zurück - noch ist es aber zu früh, um alle Hebel in Richtung schnelle Senkung zu drücken.VorOrth, die Meinungskolumne auf wallstreetOnline. Nachrichten-Redakteur Krischan Orth kommentiert die Pläne der Europäischen Zentralbank zur Senkung des Leitzinses. Denn den vierten Monat in Folge steigt die Inflation wieder im Euroraum. Das geht aus den Daten von Eurostat hervor, dem statistischen Amt der Europäischen Union. Die jährliche Inflationsrate in der Europäischen Union lag im Dezember 2024 bei 2,7 Prozent, gegenüber 2,5 Prozent im November. Ein Jahr zuvor hatte die Rate noch 3,4 Prozent betragen. Einer der wichtigsten Treiber: die hohen Energiepreise. …