DJ MÄRKTE USA/Mehrheitlich aufwärts - American Airlines im Sinkflug

DOW JONES--Überwiegend mit Aufschlägen zeigt sich am Donnerstag die Wall Street. Damit setzen die Indizes ihre Gewinnstrecke den vierten Handelstag in Folge fort. Teilnehmer sprechen lediglich von vereinzelten Gewinnmitnahmen. Der S&P-500 war am Mittwoch im Verlauf auf ein Rekordhoch gestiegen und notiert aktuell nur knapp darunter. Leicht bremsend wirken die wieder steigenden Marktzinsen. Der Dow-Jones-Index gewinnt am Mittag (Ortszeit) 0,6 Prozent auf 44.426 Punkte. Der S&P-500 steigt um 0,2 Prozent. Dagegen geht es für den Nasdaq-Composite um 0,1 Prozent nach unten.

Die mit Spannung erwartete Video-Ansprache des neuen US-Präsidenten Donald Trump auf dem Weltwirtschaftsforum in Davos setzt zunächst keine Impulse.

Zuletzt hatten die US-Aktien davon profitiert, dass Trump sich mit Blick auf die angekündigten Strafzölle gemäßigter gab. Mit der Ankündigung des bis zu 500 Milliarden Dollar schweren KI-Infrastrukturprojekts Stargate brachte er Fantasie in die Aktien der betreffenden Unternehmen.

An Konjunkturdaten wurden die Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe aus der Vorwoche veröffentlicht. Ihre Zahl war nur geringfügig höher als im Ökonomenkonsens erwartet. Die Zahl aus der Woche davor wurde bestätigt. Insgesamt bewegen sich die Erstanträge immer noch auf niedrigem Niveau und dürften der US-Notenbank keinen Grund liefern, von ihrem geldpolitischen Kurs abzuweichen. Nach ihrer Sitzung im Dezember hatte die Fed aufgrund der guten Wirtschaftslage und der nach wie vor recht hohen Inflation für 2025 langsamere Zinssenkungen in Aussicht gestellt. Bei ihrer Sitzung in der kommenden Woche dürften die Notenbanker den Leitzins unverändert lassen, so die vorherrschende Meinung am Markt.

Alcoa mit Warnung vor Zöllen unter Druck

Daneben geht die Bilanzsaison in eine neue Runde. Hier hat GE Aerospace mit Zahlen und Ausblick überzeugt. Der Hersteller von Flugzeugturbinen verdiente im vierten Quartal mehr als erwartet, der Ausblick liegt im Rahmen der Erwartungen. Die Aktie steigt um 7,0 Prozent.

Der Aluminiumproduzent Alcoa ist im vierten Quartal in die Gewinnzone zurückgekehrt, warnte aber, dass die von Trump geplanten Zölle die Wettbewerbsfähigkeit der Branche mindern könnten. Die Aktie gibt um 5,4 Prozent nach.

Die Aktie von Electronic Arts sackt derweil um 17,7 Prozent ab. Der Anbieter von Videospielen hat seine Jahresprognose gekürzt.

Die Titel von American Airlines fallen um 7,8 Prozent, nachdem die Prognose des Unternehmens für das erste Quartal hinter den Erwartungen zurückblieb. Es wird ein bereinigter Verlust pro Aktie von 20 bis 40 Cent für die ersten drei Monate des Jahres 2025 prognostiziert, was von einem optimistischeren Ausblick der Konkurrenten abweicht.

Dollar wenig verändert - Ölpreise geben nach

Am Devisenmarkt tritt der Dollar auf der Stelle. Der Greenback wird voraussichtlich in der ersten Jahreshälfte auf hohem Niveau bleiben, bevor er allmählich von seiner historischen Überbewertung fällt, so die Analysten der Bank of America. Die Handelstarifpolitik von US-Präsident Trump deute immer noch auf eine kurzfristige Stärke des Dollars hin. Die US-Notenbank dürfte wahrscheinlich auf absehbare Zeit die Senkung der Zinssätze wegen Bedenken über andauernde Inflationsprobleme in den USA aussetzen, heißt es weiter.

Am Anleihemarkt steigt die Zehnjahresrendite um 2,2 Basispunkte auf 4,63 Prozent.

Die Erwartung weiter hoher Zinsen belastet zwischenzeitlich den Goldpreis, der allerdings gerade erst ein Rekordhoch erreicht hat. Die Feinunze zeigt sich wenig verändert.

Am Ölmarkt geben die Preise zwischenzeitliche Gewinne wieder ab. Die Notierungen für Brent und WTI fallen um bis zu 1,1 Prozent. US-Präsident Trump hat Teilnehmern des Weltwirtschaftsforums in Davos erklärt, er werde eine "sofortige" Senkung der Zinsen fordern und Saudi-Arabien und die OPEC auffordern, den Ölpreis zu senken. Die Akteure warten zudem gespannt auf die wöchentlichen Daten zu den US-Ölvorräten.

=== INDEX zuletzt +/- % absolut +/- % YTD DJIA 44.426,36 +0,6% 269,63 +4,4% S&P-500 6.097,38 +0,2% 11,01 +3,7% Nasdaq-Comp. 19.980,47 -0,1% -28,87 +3,5% Nasdaq-100 21.811,88 -0,2% -41,12 +3,8% US-Anleihen Laufzeit Rendite Bp zu VT Rendite VT +/-Bp YTD 2 Jahre 4,28 -0,9 4,29 4,4 5 Jahre 4,44 -0,2 4,44 6,1 7 Jahre 4,54 +1,3 4,53 5,9 10 Jahre 4,63 +2,2 4,61 6,3 30 Jahre 4,86 +3,6 4,83 8,1 DEVISEN zuletzt +/- % Do, 8:08 Mi, 17:05 Uhr % YTD EUR/USD 1,0425 +0,1% 1,0402 1,0420 +0,7% EUR/JPY 162,49 -0,2% 162,88 163,00 -0,3% EUR/CHF 0,9456 +0,2% 0,9432 0,9451 +0,8% EUR/GBP 0,8437 -0,2% 0,8452 0,8459 +2,0% USD/JPY 155,88 -0,4% 156,58 156,43 -0,9% GBP/USD 1,2356 +0,3% 1,2308 1,2318 -1,3% USD/CNH (Offshore) 7,2849 +0,0% 7,2883 7,2831 -0,7% Bitcoin BTC/USD 106.404,85 +2,4% 102.066,20 103.876,15 +12,4% ROHÖL zuletzt VT-Settlem. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 74,62 75,44 -1,1% -0,82 +4,7% Brent/ICE 78,27 79,00 -0,9% -0,73 +4,6% GAS VT-Settlem. +/- EUR Dutch TTF 49,16 48,80 +0,7% +0,36 -3,4% METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 2.755,84 2.755,95 -0,0% -0,12 +5,0% Silber (Spot) 30,43 30,88 -1,5% -0,45 +5,4% Platin (Spot) 951,40 947,30 +0,4% +4,10 +4,9% Kupfer-Future 4,28 4,28 +0,1% +0,01 +6,9% YTD bezogen auf Schlussstand des Vortags ===

