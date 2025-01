Die Siemens Energy-Aktie verzeichnete am Donnerstag einen bemerkenswerten Aufschwung an der Frankfurter Börse. Mit einem Plus von 6,64 Prozent erreichte der Energietechnologiekonzern einen neuen Höchststand von 58,80 Euro. Dieser signifikante Kurssprung machte Siemens Energy zum Tagesgewinner im DAX, der selbst ein Plus von 0,77 Prozent verbuchen konnte. Das Handelsvolumen war mit über 2,2 Millionen gehandelten Aktien außergewöhnlich hoch, was das gestiegene Interesse der Anleger unterstreicht. Der aktuelle Kurs liegt damit deutlich über dem 52-Wochen-Tief von 13,07 Euro, was einer beeindruckenden Erholung von mehr als 77 Prozent entspricht.

Analysten zeigen sich optimistisch

Die positive Entwicklung wird von Marktbeobachtern mit großem Interesse verfolgt. Trotz der jüngsten Kurssteigerungen sehen Experten noch weiteres Potenzial und haben ein durchschnittliches Kursziel von 49,33 Euro festgelegt. Für das Geschäftsjahr 2025 erwarten Analysten einen Gewinn je Aktie von 0,766 Euro. Diese Prognose wird durch die verbesserte operative Performance des Unternehmens gestützt, die sich bereits im letzten Quartal mit einem deutlich reduzierten Verlust je Aktie von 0,34 Euro gegenüber einem Minus von 1,04 Euro im Vorjahreszeitraum zeigte. Gleichzeitig konnte der Umsatz um 14,32 Prozent auf 9,74 Milliarden Euro gesteigert werden.

