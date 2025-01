EQS-Ad-hoc: PIERER Mobility AG / Schlagwort(e): Vorläufiges Ergebnis/Personalie

Ad hoc-Mitteilung gemäß Artikel 17 Verordnung (EU) Nr. 596/2014 (MAR) Ad hoc-Mitteilung gemäß Art. 53 KR Wels, 23. Jänner 2025 PIERER Mobility AG: Vorläufige Kennzahlen Geschäftsjahr 2024, Gottfried Neumeister wird CEO

Absatz Motorräder (an Händler): 292.497 Motorräder (-21 %)

Negatives EBITDA aufgrund von operativen Verlusten und Wertberichtigungen

Anhaltend starke Endkundennachfrage (Retail)

Abbau des Lagerbestands voll im Gange

Stefan Pierer übergibt die Rolle des CEO an Gottfried Neumeister Vorläufige Finanzkennzahlen 2024 Aus heutiger Sicht rechnet die PIERER Mobility-Gruppe für das Jahr 2024 mit einem Konzernumsatz von rund EUR 1,9 Mrd. (Vorjahr: rund EUR 2,7 Mrd.). Dies entspricht einem Rückgang von rund 29 % gegenüber dem Geschäftsjahr 2023. Aufgrund einer deutlich reduzierten Betriebsleistung und einmaliger Restrukturierungsaufwendungen rechnet der Vorstand für das Geschäftsjahr 2024 mit einem negativen EBITDA (Ergebnis der operativen Geschäftstätigkeit vor Abschreibungen) von rund EUR 300 Mio. (vor notwendigen Wertberichtigungen im Rahmen des Sanierungsverfahrens). Zu erwartende Impairments auf immaterielle Vermögensgegenstände und Firmenwerte werden das EBIT (Ergebnis der operativen Geschäftstätigkeit nach Abschreibungen) zusätzlich belasten. Der Free Cashflow wird sich auf einen hohen negativen dreistelligen Millionenbetrag belaufen. Folglich ist auch mit einem weiteren Anstieg der Nettoverschuldung im 2. Halbjahr 2024 zu rechnen. Tiefgreifende Restrukturierungsmaßnahmen Das Geschäftsjahr 2024 war von tiefgreifenden Restrukturierungsmaßnahmen geprägt. Bis heute wurden konzernweit in Summe mehr als 1.800 Mitarbeiter abgebaut. Darüber hinaus wurde bewusst die Produktionsleistung gesenkt, um den Bestand an Motorrädern bei den Händlern als auch bei den Importeuren zu reduzieren. Durch die Reduzierung des Produktionsvolumens auf rund 230.000 Motorräder (-26 % vs. 2023) konnten die weltweiten Lagerbestände um rund 40.000 Einheiten (- 18 %) entlastet werden. Damit ist ein erster wichtiger Schritt des Restrukturierungsplans gelungen. Absatzrückgänge (an Händler), anhaltend starke Endkundennachfrage (Retail) Im Geschäftsjahr 2024 verkaufte die Gruppe 292.497 Motorräder (davon rund 60.000 Stück über den indischen Partner Bajaj), das sind rund 21 % weniger als im Jahr zuvor (372.511 Motorräder). Auf dem europäischen Markt wurden rund 110.000 Motorräder abgesetzt. Damit trug Europa 38 % zum Konzernabsatz bei; auf Nordamerika entfielen 24 %, auf Indien und Indonesien (über den Partner Bajaj) 21 % und auf die übrigen Absatzländer 17 %. Positiv hervorzuheben ist eine starke Endkundennachfrage. Vertriebspartner und Händler verkauften rund 268.000 Motorräder an Endkunden, was dem Vorjahresniveau entspricht. Das zeugt vom anhaltend hohen Vertrauen der Händler und Endkunden in das Unternehmen. Die jüngsten Rennsporterfolge sollen dieses Vertrauen bestätigen. Mit dem Sieg bei drei Enduro Weltmeisterschaft-Läufen in Folge, zwei Siegen beim Supercross Auftakt und dem Gewinn der Rallye Dakar erstmals in allen wichtigen Motorradkategorien gelang ein erfolgreicher Start in die Motorsportsaison 2025. In der Fahrrad-Sparte setzte die Gruppe 106.311 Elektrofahrräder und Fahrräder (Vorjahr: 155.859) ab, was einem Rückgang von rund 32 % entspricht. Dieser Absatzrückgang resultiert aus dem Verkauf der Marke R Raymon. Stefan Pierer übergibt die Rolle des CEO an Gottfried Neumeister Stefan Pierer wird den Vorsitz im Vorstand der PIERER Mobility AG und der KTM AG an Gottfried Neumeister übergeben und ihn als Co-CEO weiterhin durch den Sanierungsprozess begleiten. Finanzkalender Aufgrund des laufenden Sanierungsverfahrens der wesentlichen Konzerngesellschaft KTM AG wird die PIERER Mobility AG ihren Jahresfinanzbericht 2024 voraussichtlich in der zweiten Aprilhälfte 2025 veröffentlichen. Dementsprechend werden auch die 28. ordentliche Hauptversammlung und alle damit zusammenhängende Termine verschoben. Sobald die genauen Daten verfügbar sind, werden sie auf der Website https://www.pierermobility.com/investor-relations/finanzkalender aktualisiert. Für weitere Informationen: Investor Relations Mag. Hans Lang & Mag. Melinda Busáné-Bellér Tel: +43 676 4140945 bzw. +43 676 4093711 Email: ir@pierermobility.com Website: https://www.pierermobility.com ISIN: AT0000KTMI02; Valorennummer (Schweiz): 41860974; Wertpapierkürzel: PKTM; Bloomberg: PKTM SW, PKTM AV; Reuters: PKTM.S, PKTM.VI



