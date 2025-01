Einmal mehr wurde Taiwan von heftigen Erdbeben heimgesucht, Berichten zufolge gibt es mindestens 15 Verletzte. Der Inselstaat ist auf solche Ereignisse jedoch recht gut vorbereitet, weshalb Schlimmeres verhindert werden konnte. Auch bei TSMC halten sich die Folgen des Naturereignisses offenbar in Grenzen.Den Behörden zufolge erreichte das Beben eine Stärke von 6,4 auf der Richterskala in der Provinz Chiayi. Unweit entfernt davon befindet sich Tainan, wo TSMC (US8740391003) gleich mehrere Chipfabriken betreibt. In Fab 14 und Fab 18 werden Chips in sehr modernen Verfahren ...

