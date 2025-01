Hamburg, Deutschland (ots/PRNewswire) -Die HWP Gruppe heißt zwei neue, bedeutende Unternehmen im Bereich Bauwerkserhaltung zum Jahreswechsel 2025 im Verbund willkommen.HWP freut sich sehr, zwei bedeutende strategische Partnerschaften für unsere Kernsparte Bauwerkserhaltung verkünden zu dürfen. "Mit den Gründern von instakorr, Gregor Gerhard und Armin Faulhaber sowie Hydro-Tech Gründer Jürgen Fritsche, haben wir drei der profiliertesten Unternehmer der Branche für unsere HWP-Gruppe gewinnen können. instakorr, als deutschlandweit marktführendes Unternehmen für Korrosionsschutz und Hydro-Tech, dem marktführenden Unternehmen für Höchstdruckwasserstrahlen, runden die Fähigkeiten unseres Portfolios von nunmehr elf Spitzenunternehmen perfekt ab. Den Meilenstein, gemeinsam mit der Familie Goldbeck, die HWP Gruppe als Markt- und Technologieführer der Bauwerkserhaltung zu positionieren, haben wir erfolgreich umsetzen können", unterstreicht Björn H. Robens, Beiratsvorsitzender und Gesellschafter der HWP Gruppe.Hannes Brandtstäter, Geschäftsführer HWP Handwerkspartner, ergänzt: "Wir freuen uns nach dem Erwerb des Traditionsunternehmens der Bauwerkserhaltung Massenberg im Sommer 2024 nun unsere Sparte Bauwerkserhaltung durch Hydro-Tech und instakorr zu ergänzen. So können wir mit unseren hoch spezialisierten Firmen und ihren rund 400 erfahrenen Mitarbeitern und Führungskräften für unsere Kunden flächendeckend in Deutschland Lösungen jeder Komplexität in der zukunftsträchtigen Bauwerkserhaltungsbranche anbieten. Wir begrüßen sehr herzlich alle neuen Mitarbeiter im Kreis der HWP Familie".Zu Hydro-TechHydro-Tech ist der marktführende Sanierungs- und Höchstdruckwasserstrahlenspezialist für Beton, Tiefgaragen und Fassaden, Boden- und Wandbeschichtung, Abdichtungen und Tiefgaragenwartung in Süddeutschland. Sonderbauten wie der Olympiaturm in München, industrielle Großprojekte, sowie viele hochkarätige Hausverwaltungen, stehen auf der beeindruckenden Referenzliste. Hydro-Tech, mit ihrer Zentrale in Bobingen nahe Augsburg, beschäftigt über 70 hochspezialisierte Mitarbeiter und verfügt über den wahrscheinlich modernsten Maschinenpark Deutschlands. "Hydro-Tech steht mit seinem Gründer Jürgen Fritsche für absolute Spitzenqualität, großartige Mitarbeiter mit herausragendem Teamgeist, einen hervorragenden Kundenstamm und ist dadurch eine bedeutende Säule für unsere deutschlandweit führende Betonsanierungs- und Korrosionsschutzeinheit", so Björn-Hendrik Robens, Beiratsvorsitzender der HWP-Gruppe. "Wir werden Teil des größten Netzwerkes in der Bauwerkserhaltung in Deutschland - ein Schritt, der ungeahnte Möglichkeiten öffnet. Die Expertise von Hydro-Tech, kombiniert mit der Power von HWP, katapultiert unser Unternehmen auf die nächste Stufe: schnellere Projekte, eine erweiterte Reichweite und der Zugang zu modernster Technik", beschreibt Jürgen Fritsche die vielversprechende Partnerschaft.Zu instakorrinstakorr, aus dem hessischen Schaafheim, ist seit Gründung im Jahr 2015, marktführend im kathodischen Korrosionsschutz von Stahl in Beton, dem Monitoring, der Korrosionsüberwachung von Stahlbetonbauwerken, der Instandsetzung von Stahlbetonbauwerken und der Entwicklung von Schutzverfahren für den kathodischen Korrosionsschutz (KKS). Die von instakorr entwickelte, patentgeschützte, modulare Hard- und Softwarelösung CAB|ONE, zur Steuerung von KKS-Anlagen und Messung der elektrochemischen Chloridextraktion, hilft, Korrosionsschäden zu vermeiden und so aufwendige Sanierungsmaßnahmen im Beton zu unterbinden. Die geschäftsführenden Gesellschafter und Gründer der instakorr, Gregor Gerhard und Armin Faulhaber freuen sich auf den nächsten Schritt der von Beginn an erfolgreichen Unternehmensgeschichte. "Die Vision der HWP Handwerkspartner hat uns begeistert und nach reiflicher Überlegung gepackt und überzeugt: gemeinsam sind wir noch stärker am Markt, attraktiver als Arbeitgeber und für die Zukunft noch stabiler und wachstumsorientierter aufgestellt.", so Gregor Gerhard. Armin Faulhaber ergänzt: "Wir sprühen vor Ideen und Innovationen. Als Partner einer größeren Gruppe, die Handwerk versteht, Innovationen fordert und fördert und die sich Unternehmertum in den Partnerunternehmen als Leitmotiv gegeben hat, können wir aus dem, was wir mit unseren Mitarbeitern geschaffen haben, noch viel, viel mehr machen. Darauf freuen wir uns alle!"Mit den 6 Spitzenunternehmen, die im Jahr 2024 insgesamt zur HWP Gruppe dazugestoßen sind, untermauert die HWP Gruppe ihren Anspruch sich als Qualitätsführer der Handwerkerbranche zu positionieren und wird ihren Wachstumskurs im Jahr 2025 konsequent weiter fortsetzen.Über HWP HandwerkspartnerDie HWP Gruppe ist eine der führenden Baudienstleistungsunternehmen in Deutschland die sich vollständig in privater Hand befinden. Die Firmengruppe bietet mit mehr als 40 operativen Einheiten an über 20 Standorten spezialisierte Leistungen aus den Bereichen Bauwerkserhaltung, TGA | Dach & Solar und Maler & Ausbauer an. Unsere Bauwerkserhaltung umfasst unter anderem Korrosionsschutz, KKS, Carbonbeton, Abdichtung, Spritzbeton, Gussasphalt, Fugen, Höchstdruckwasserstrahlen für Parkhäuser, Tiefgaragen, Brücken, Infrastruktur- und Ingenieurbauwerke. Die HWP-Gruppe beschäftigt insgesamt über 1.350 Mitarbeiter. Angeschlossene Betriebe profitieren von einer starken Bilanz, langfristig denkenden privaten Eigentümern, zentral bereitgestellten Dienstleistungen wie Finanzen und Rechnungswesen, Personalmanagement und -recruiting, Qualitäts- und Prozessmanagement sowie Marketing und auch von dem fachlichen und strategischen Austausch mit unseren Handwerksfirmen der Gruppe.