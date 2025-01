Chief Development Officer, Ray Fennelly, und Chief Information Officer, Ann Nemphos, werden das Unternehmen im Hinblick auf das Erreichen der Fünfjahresziele führen

AIT Worldwide Logistics, ein führender Anbieter von Lösungen für die globale Lieferkette, bestellte Ray Fennelly in das Amt des Chief Development Officer (CDO) und Ann Nemphos in das Amt des Chief Information Officer (CIO). Diese Umstrukturierung der Geschäftsleitung verbessert die Ausrichtung der obersten Führungsebene des Unternehmens auf seine fünfjährige Wachstumsstrategie.

Fennelly, ein erfahrener Mitarbeiter des Unternehmens und der Logistikbranche, begann vor 30 Jahren bei AIT und hatte seitdem zahlreiche Führungspositionen inne, zuletzt als CIO. In den letzten 13 Jahren war er maßgeblich an den Übernahmen des Unternehmens beteiligt. In seiner neu geschaffenen Position als Chief Development Officer (CDO) wird er sich jedoch stärker auf die Akquisitionsaktivitäten konzentrieren, einschließlich der engen Zusammenarbeit mit dem Finanzpartner von AIT bei der Identifizierung und sorgfältigen Prüfung potenzieller Zielunternehmen, der Überwachung des M&A-Transaktionsprozesses und der Unterstützung bei der Integration der erworbenen Unternehmen.

Zu seinen langfristigen Zielen gehört der Ausbau der Marktpräsenz von AIT durch die Gestaltung des Wachstumskurses. Er beaufsichtigt weiterhin die globalen Compliance-, Marketing- und Nachhaltigkeitsteams des Unternehmens und untersteht dem Vorsitzenden und CEO Vaughn Moore.

"Ray ist seit mehr als einem Jahrzehnt ein wesentlicher Bestandteil des Führungsteams und hat unsere Technologiegruppen bei der Umsetzung von Transformationsinitiativen geleitet", so Moore. "Ich habe absolutes Vertrauen in seine Fähigkeit, den Erfolg von AIT zu steigern, während er sich auf die strategischen Wachstumsinitiativen des Unternehmens konzentriert."

Auch Nemphos ist eine erfahrene Führungskraft mit jahrzehntelanger Erfahrung in der Leitung von IT-Teams bei verschiedenen multinationalen Unternehmen. Als CIO wird sie die Struktur und den Fokus der IT-Abteilungen von AIT weiterentwickeln, um das Wachstum des Unternehmens zu fördern. Zudem wird sie ihr Team anleiten, die strategische Roadmap des Unternehmens umzusetzen und hochwertige Technologielösungen bereitzustellen, die sowohl den Mitarbeitern als auch den Kunden von AIT dienen. Nemphos untersteht Fennelly, wie bereits seit ihrer Einstellung als Chief Technology Officer im Jahr 2024.

"In nur acht kurzen Monaten hat Anns Management unserer Technologie-Teams einen enorm positiven Einfluss hinterlassen, der noch lange spürbar sein wird", sagte Fennelly. "Ihr präziser und direkter Ansatz hat vom ersten Tag an perfekt zu unserer Unternehmenskultur gepasst. Indem sie schnell in ihre Rolle hineingewachsen ist und die vollständige Leitung der Technologieabteilungen von AIT übernommen hat, hat Ann der Geschäftsleitung mehr Flexibilität verschafft, sodass ich mich verstärkt auf Akquisitionen und Geschäftsentwicklung konzentrieren kann."

Über AIT Worldwide Logistics

AIT Worldwide Logistics ist ein globaler Spediteur, der Unternehmen beim Wachstum unterstützt, indem er ihnen Zugang zu Märkten in der ganzen Welt verschafft, auf denen sie ihre Rohstoffe, Komponenten und Endprodukte verkaufen und/oder beschaffen können. Seit mehr als 45 Jahren setzt das in Chicago ansässige führende Unternehmen für Lieferkettenlösungen auf einen beratenden Ansatz, um ein globales Netzwerk und vertrauenswürdige Partnerschaften in nahezu jeder Branche aufzubauen, darunter Luft- und Raumfahrt, Automobil, Einzelhandel, Energie, Lebensmittel, öffentlicher Sektor, Hightech, Industrie, Biowissenschaften und Marineindustrie. Auf der Grundlage einer skalierbaren, nutzerfreundlichen Technologie ermöglicht das flexible Geschäftsmodell von AIT maßgeschneiderte Tür-zu-Tür-Lieferungen auf dem See-, Luft-, Land- und Schienenweg pünktlich und im Rahmen des Budgets. Mit fachkundigen Mitarbeitern an mehr als 150 Standorten in Asien, Europa, dem Nahen Osten und Nordamerika bietet AIT auch Zollabfertigung, Lagermanagement und White-Glove-Services an. Weitere Informationen finden Sie unter www.aitworldwide.com.

Unsere Mission

Bei AIT suchen wir energisch nach Möglichkeiten, das Vertrauen unserer Kunden zu gewinnen, indem wir außergewöhnliche weltweite logistische Lösungen bereitstellen und gleichzeitig unsere Mitarbeiter, Partner und Communities mit ganzem Herzen würdigen.

