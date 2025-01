Die Serie-B-Finanzierung wird zur Unterstützung der Eröffnung der ersten kommerziellen Einrichtungen von Cyclic Materials in den USA und Europa verwendet

Cyclic Materials, das fortschrittliche Recyclingunternehmen, das eine zirkuläre Lieferkette für Seltene Erden und andere kritische Materialien aufbaut, gab heute eine Investition in Höhe von 2 Millionen US-Dollar von InMotion Ventures, dem Investmentarm von Jaguar Land Rover (JLR), bekannt. Durch diese jüngste Unterstützung erhöht sich die Serie-B-Finanzierungsrunde des Unternehmens auf 55 Millionen US-Dollar, was seine entscheidende Rolle bei der Förderung nachhaltiger Lieferketten für die Automobilindustrie und darüber hinaus unterstreicht.

Diese Pressemitteilung enthält multimediale Inhalte. Die vollständige Mitteilung hier ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20250123264665/de/

Cyclic Materials extracts REEs from various end-of-life products, including EVs, consumer electronics, and medical equipment. Pictured are recycled EV and hybrid vehicle motors. (Photo: Business Wire)

Seltene Erden (REEs) sind ein wesentlicher Bestandteil von Permanentmagneten, die in allen möglichen Bereichen zum Einsatz kommen, von Rechenzentren und Windkraftanlagen bis hin zu Mobiltelefonen, Elektrofahrzeugen und Elektrowerkzeugen. Trotz ihrer Bedeutung werden derzeit weniger als 1 der Seltenen Erden recycelt, während die weltweite Nachfrage bereits das Angebot übersteigt und sich bis 2030 voraussichtlich verdreifachen wird. Die firmeneigenen Technologien MagCycle? und REEPure? von Cyclic Materials begegnen dieser Nachfrage, indem sie Seltenen Erden aus einer Vielzahl von Altprodukten recyceln und so eine zirkuläre Lieferkette für recycelte gemischte Seltenerdoxide (rMREOs) schaffen.

Diese Investition steht im Einklang mit dem Engagement von InMotion Ventures für die Kreislaufwirtschaft. Der Fonds hat in eine Reihe von Technologien entlang der globalen Wertschöpfungskette investiert, darunter Rückverfolgbarkeit der Lieferkette, Batteriereparatur, Wiederverwendung und Recycling sowie jetzt das Recycling von Seltenerdmagneten.

"Wir freuen uns sehr, InMotion Ventures als wichtigen Investor begrüßen zu dürfen, der unsere Serie B um weitere 2 Millionen US-Dollar aufstockt", sagte Ahmad Ghahreman, CEO von Cyclic Materials. "Ihre Investition unterstreicht die wachsende Bedeutung nachhaltiger Lösungen in der Automobilindustrie. Wir fühlen uns geehrt, einen der aktivsten Unternehmensfonds Großbritanniens als Partner zu haben, während wir unsere Recycling-Infrastruktur für Seltene Erden in Nordamerika und Europa aufbauen."

"Cyclic Materials ist führend bei der Schaffung einer nachhaltigen Lieferkette für Seltene Erden und kritische Materialien", fügte Mike Smeed, Geschäftsführer von InMotion Ventures, hinzu. "Ihre innovativen Technologien decken den dringenden Bedarf an Recycling von Seltenerdmagneten und unterstützen den Übergang der Automobilindustrie in eine sauberere und widerstandsfähigere Zukunft."

Mit dieser Investition wird Cyclic Materials die Ausweitung seiner Geschäftstätigkeit in Nordamerika und Europa beschleunigen, die Verarbeitungskapazitäten verbessern und seine hochmodernen Recyclingtechnologien weiterentwickeln.

Diese Erweiterung der Serie B baut auf der früheren Finanzierungsrunde von Cyclic Materials in Höhe von 53 Millionen US-Dollar auf, die von globalen Branchenführern wie Microsoft, Hitachi, BMWi und den Spezialfonds ArcTern und Fifth Wall unterstützt wurde. Zusammen positionieren diese Investitionen Cyclic Materials als wichtigen Partner für Unternehmen, die nachhaltige und zirkuläre Lieferkettenlösungen suchen.

Über Cyclic Materials

Cyclic Materials wurde 2021 gegründet und ist ein Cleantech-Unternehmen, das eine Kreislauf-Lieferkette für Elemente der Seltenen Erden (SEE) und andere kritische Materialien zur Unterstützung der Energiewende schafft. Durch seine innovative Technologie wandelt das Unternehmen wirtschaftlich, nachhaltig und im Inland Altprodukte in wertvolle Rohstoffe um, die für die Produktion von Elektrofahrzeugen, Windturbinen und Motoren für die Elektronik, die wir in unserem täglichen Leben verwenden, unerlässlich sind. Im Jahr 2023 nahm Cyclic Materials eine kommerzielle Demonstrationsanlage der ersten Stufe seines Prozesses in Betrieb, um Seltenerdmagnete aus Altmaterialien mithilfe des firmeneigenen Verfahrens MagCycle? zurückzugewinnen. Im Jahr 2024 eröffnete Cyclic Materials in Kingston, Ontario, eine zweite kommerzielle Demonstrationsanlage für die zweite Stufe seines Prozesses, in der gemischtes Seltenerdoxid mithilfe seiner proprietären hydrometallurgischen Technologie REEPure? hergestellt wird. Da der weltweite Markt für Magnete, die Seltene Erden enthalten, bis 2030 voraussichtlich dramatisch ansteigen wird, ist die Erschließung neuer Quellen für diese kritischen Materialien von entscheidender Bedeutung, um die Elektrifizierung der Weltwirtschaft zu unterstützen. Cyclic Materials weitet seine Technologie auf Nordamerika, Europa und Asien aus. Weitere Informationen finden Sie unter cyclicmaterials.earth.

Über InMotion Ventures

InMotion Ventures ist der Investmentarm von JLR und ein Kernbestandteil des Open-Innovation-Programms des Unternehmens. Der Fonds investiert weltweit in Klima-, Industrie- und Unternehmenstechnologien auf Anwendungs-, Infrastruktur- und Deep-Tech-Ebene. Zu den bemerkenswerten Investitionen der Vergangenheit gehören Lyft (Ausstieg 2019), Ascend Elements, Circulor, Uncaged Innovations, ChipFlow und EV Energy.

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

Originalversion auf businesswire.com ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20250123264665/de/

Contacts:

Jacquie Kane

cyclicmaterials@antennagroup.com